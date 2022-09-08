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  • Perfekt opbevaring af mad hjemme og ude
  • Perfekt opbevaring af mad hjemme og ude
  • Perfekt opbevaring af mad hjemme og ude
  • Perfekt opbevaring af mad hjemme og ude
  • Perfekt opbevaring af mad hjemme og ude
  • Perfekt opbevaring af mad hjemme og ude

Philips AventKop til opbevaring af mad

SCF721/20

4.3
| (169) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt
Perfekt opbevaring af mad hjemme og ude
Philips Avent-kopper til opbevaring af mad er alsidige, brugervenlige og designet til at vokse med dit barn. Kopperne er perfekte til at opbevare mad både hjemme og ude.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Mærke anbefalet af mødre verden over1

Kompatible produkter
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Brystpumpe

SCF395/01

Elektrisk brystpumpe

Elektrisk brystpumpe

SCF395/31

Elektrisk brystpumpe

Elektrisk brystpumpe

SCF397/31

Enkelt elektrisk genopladelig

Enkelt elektrisk genopladelig

SCF396/31

Manuel brystpumpe

Manuel brystpumpe

SCF430/20

Med lækagetæt låg

Perfekt opbevaring af mad hjemme og ude

  • Sæt

Til sikker opbevaring og transport.

Til sikker opbevaring og transport.

Philips Avent-bægre til opbevaring har et låg, der giver en tætsluttende forsegling til sikker opbevaring og transport.

Husk datoer og indhold nemt

Husk datoer og indhold nemt

Husk datoer og indhold nemt.

Velordnet køleskab og fryser

Velordnet køleskab og fryser

Giver et velordnet køleskab og en velordnet fryser.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.3

ud af 5

169

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

08/09/2022

Sverige

Sverige

Förvaringsmuggar med bästa kvalitet

Jag gillade förvaringsmuggarna för att dom är bra gjorda, lätta att diska och lätta att värma upp. Rekommenderas starkt till föräldrar med barn!

Fordele

Lätt att använda

Ulemper

Liten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

23/08/2022

Sverige

Sverige

Produkten är utmärkt!

Förvaringsmuggar är inte bara bra för att förvara maten utan bra att mäta vatten och annan vätska som kommer in i maten. Dessutom kan man också äta från de. Den lilla muggen är perfekt för 1 portion mat till ett litet barn medan den stora muggen räcker precis till portionen av ett äldre barn, även för en vuxen som förrätt eller dessert.

Fordele

lätt att förvara, rengöra och använda

Ulemper

-

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

09/08/2022

Sverige

Sverige

Passar bra för allt!

Jag tycker att muggar passar bra för massa olika saker, jag brukar använda både för mig och barnet. Under sommaren har jag använt mycket för fruktsmoothie som vi älskar. Lockar funkar utmärkt och det går att lämna muggar direkt i väskan utan problem. Jag vill gärna rekommendera dem!!

Fordele

Lätt och bra lock

Ulemper

De finns bara med blått lock, det hade varit bra att ha möjlighet att välja mellan olika färger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 