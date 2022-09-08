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Sæt
Philips Avent-bægre til opbevaring har et låg, der giver en tætsluttende forsegling til sikker opbevaring og transport.
Husk datoer og indhold nemt.
Giver et velordnet køleskab og en velordnet fryser.
4.3
ud af 5
169
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
Joshuah
08/09/2022
Sverige
Del af kampagnen
Förvaringsmuggar med bästa kvalitet
Jag gillade förvaringsmuggarna för att dom är bra gjorda, lätta att diska och lätta att värma upp. Rekommenderas starkt till föräldrar med barn!
Fordele
Lätt att använda
Ulemper
Liten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Derrick22
23/08/2022
Sverige
Del af kampagnen
Produkten är utmärkt!
Förvaringsmuggar är inte bara bra för att förvara maten utan bra att mäta vatten och annan vätska som kommer in i maten. Dessutom kan man också äta från de. Den lilla muggen är perfekt för 1 portion mat till ett litet barn medan den stora muggen räcker precis till portionen av ett äldre barn, även för en vuxen som förrätt eller dessert.
Fordele
lätt att förvara, rengöra och använda
Ulemper
-
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
SLZ97
09/08/2022
Sverige
Del af kampagnen
Passar bra för allt!
Jag tycker att muggar passar bra för massa olika saker, jag brukar använda både för mig och barnet. Under sommaren har jag använt mycket för fruktsmoothie som vi älskar. Lockar funkar utmärkt och det går att lämna muggar direkt i väskan utan problem. Jag vill gärna rekommendera dem!!
Fordele
Lätt och bra lock
Ulemper
De finns bara med blått lock, det hade varit bra att ha möjlighet att välja mellan olika färger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.