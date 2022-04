Nemt at udskifte skærhoveder

1. Åbn shaveren ved at trykke på "slip"-knappen. 2. Fjern holderen ved at dreje låsen mod uret. 3. Tag de gamle skær ud, og sæt forsigtigt de nye i. Kontroller, at skærene sidder præcist i den korrekte position. 4. Udskift holderen, og fastgør den ved at dreje låsen med uret. 5. Når skærehovedet lukkes korrekt, vil du høre, at det klikker på plads.