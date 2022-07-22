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Shaver S9000 Prestige SP9861/13 Wet & dry electric shaver, Series 9000
Udgået
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SP9861/13
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Alle (10)
Hvad betyder symbolerne på min Philips-shaver?
Kan jeg udskifte batteriet i min Philips-shaver?
Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?
Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?
Hvornår skal Philips-rensestationens patron skiftes?
Justerbar skægstyler RQ111
Shaver series 9000 and SP9000Ekstra udskiftningsskær
Shaver S9000 PrestigeTrådløs ladestation
Justerbar skægkam 1-5 mm
Shaver S9000 PrestigeLuksuriøst rejseetui
HQ87 USB-vægadapter
Holder til skær
ShaverPræcisionstrimmer
ShaversRensebørste
Min Philips-shaver oplader ikke
Min Philips-shaver lækker vand
Jeg oplever hudproblemer efter brug af min Philips-shaver
Jeg opnår ikke gode resultater med min Philips-shaver
Min Philips-shaver laver en høj lyd
Min Philips-shaver fungerer ikke