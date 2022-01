Først skal vi kigge på, hvor lang tid kaffebønner kan holde sig. Hvad smagen angår, er kaffebønnerne bedst i to til ti dage, efter de er blevet ristet. De kan ofte stadig bruges op til omkring 30 dage, efter de er blevet ristet, om end de måske ikke afgiver helt den samme gode smag, som lige efter de er blevet ristet. Hvis de står i længere tid, vil de fleste typer kaffebønner blive gamle og få en flad smag.



Det er dog værd at bemærke, at selv om kaffebønnerne er gamle, betyder det ikke, at de ikke kan bruges til at lave kaffe med. Du kan sagtens drikke kaffe lavet med gamle kaffebønner. Men hvis det er tilfældet, hvorfor er det så vigtigt at vide noget om opbevaring af kaffe? Det er det selvfølgelig, da det handler om at få den bedst mulige smag og den afhænger af, hvor friske kaffebønnerne er.



Kaffebønner, opbevaring, smag – hvordan opbevarer man kaffebønner på den bedste måde, så de holder sig friske og afgiver den bedst mulige smag? Og kan kaffe fryses, lige som man gør med så mange andre ting for at holde dem friske? Lad os tage det sidste først. Kaffebønner skal hverken opbevares i fryseren eller køleskabet. Da kaffebønner er porøse, absorberer de nemt andre aromaer; hvis du har en meget skarp og gennemtrængende lugt fra noget mad i dit køleskab, kan du risikere, at din næste kop kaffe får en lidt underlig smag. Køleskabet kan også medvirke til, at olien i kaffebønnerne trænger op til overfladen, hvilket hurtigere gør kaffebønnerne gamle.

Hvis du ikke har noget alternativ og er nødt til at fryse dine kaffebønner, skal du sørge for, at posen er uåbnet. Når du vil bruge kaffebønnerne, skal du først tø dem op, til de har en stuetemperatur, før du brygger dem. Dog skal du være opmærksom på, at hvis du vælger at opbevare dem i din fryser, risikerer du, at noget af smagen går tabt.



Opbevaring: kaffe- og kaffebønner. Læs de bedste tips herunder:



Undgå at opbevare din kaffe i køleskabet og fryseren.

Brug en lufttæt beholder til kaffen.

Undgå gennemsigtige beholdere, da lys kan påvirke kaffens smag.

Sørg for at stille beholderen et tørt og køligt sted, væk fra ovnen og andre steder, hvor der kan blive varmt.

Opbevar kaffebønnerne et mørkt sted, hvor direkte sollys ikke kan trænge ind.



Hvis du følger disse tips til opbevaring af kaffe, vil du kunne nyde en frisk og velsmagende morgenkaffe hver dag!