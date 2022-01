Det kræver en smule erfaring at bruge en manuel espressomaskine: Først skal man indstille vandtemperaturen, rengøre filterholderen og nogle gange kværne kaffen selv. Det kræver, at man prøver sig frem for at finde ud af, om kaffen er for groft- eller fintmalet – eller lige tilpas. Samtidig skal du også tampe kaffen på den helt rigtige måde, så du undgår, at kaffen brygges for hurtigt eller for lidt.



Da der er mange muligheder for at begå fejl ved brugen af en manuel espressomaskine, er den bedst at bruge, når man har lidt erfaring i kaffebrygning, i hvert fald inden man begynder at servere kaffen for gæster!



Tip: Hold filterholderen under varmt vand fra hanen, så den bliver varm, lige inden du bruger den. På den måde får du det bedste resultat.