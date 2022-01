Trin 1: Lav espressoen

Det første trin er at få din maskine til at lave et shot espresso.

Kom kaffebønnerne i den keramiske kværn, så de bliver til ultrafint pulver. Tryk på espressoknappen, så espressoen hældes i din kop.

Tip: Uanset hvilken slags maskine du bruger, er dette trin mere eller mindre standard. Følg maskinens anvisninger til, hvordan du fylder filtret med de kværnede bønner og sætter filterholderen på plads.

Trin 2: Skum mælken

Nu er det blevet tid til at skumme mælken.

Hæld mælken i en afkølet stålkande – vi anbefaler, at du fylder kanden en tredjedel med kold sødmælk. Før du kommer damprøret i kanden, skal du sikre dig, at der ikke sidder noget vand tilbage i det. Kom derefter damprøret i kanden, og tænd for det. Tilt kanden lidt til den ene side, så mælken får bedre lov til at blive varmet op og hvirvlet rundt. Træk damprøret længere op mod mælkens overflade i nogle få sekunder, så mælken danner mere skum. Når du er færdig med at dampe mælken, skal du blæse eventuelt vand ud af damprøret igen og tørre det af med en våd klud.



Tip: For at få det bedste resultat, når du laver mælkeskum, skal du forsigtigt køre mælken rundt i kanden først og banke den ganske let ned mod bordet, så boblerne forsvinder.

Trin 3: Hæld mælken ned i espressoen

Nu er der kun et trin tilbage, før du ved alt det, du har brug for at vide, når du skal i gang med at servere hjemmelavet cappuccino.

Tilt kanden til siden, og hæld forsigtigt den dampede mælk ned i midten af espressoen. Når du næsten er færdig med at hælde mælken i, kan du gøre det lidt hurtigere og samtidig lave cirkelbevægelser, så du får rigeligt med skum på toppen.



Tip: Hvis du gerne vil have en lidt mere “våd” cappuccino, skal du kun tilsætte dampet mælk til espressoen. I tilfælde af at du ønsker det helt modsatte, kan du vælge kun at tilsætte skummet mælk.

Voila! Nu har du dig en fyldig og cremet cappuccino. Hvis du gerne vil pynte din cappuccino – og give den endnu mere smag – kan du f.eks. drysse chokoladeflager eller kanel over den.

Hvis du ønsker at springe alle disse trin over og få en hjemmelavet cappuccino klar i løbet af ingen tid, er en fuldautomatisk espressomaskine det bedste valg for dig. Gå efter en model, hvor du kan bruge friske bønner, så du kan lave cappuccino og andre kaffedrikke, som er en barista værdig. På den måde har du pludselig din helt egen kaffebar i dit eget hjem.

Bliv endnu klogere på flere af de populære kaffedrikke ved at tage et kig på vores artikel om latte, macchiato og flat white. Og imens du gør det, nyd da en cappucino. Kaffe, som italienerne drikker den!