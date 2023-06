Atlantic Flip&Juice™

Du kan bruge klar juice-programmet til bløde og saftige frugter som appelsiner og vindruer til at få en klar juice. Du kan bruge juiceprogram P1 til blød og saftig frugt til at lave juice med frugtkød og fibre. P2 bruges til både saftige og ikke-saftige frugter til at lave juice af blandede frugter som f.eks. æble-appelsin. P3 bruges til saftige og ikke-saftige frugter og grøntsager, så du kan presse juice med masser af fibre fra en blanding af frugter og grøntsager, f.eks. juice med æble-appelsin-gulerod. Du kan også bruge P3 til at lave hjemmelavet havremælk eller nøddemælk