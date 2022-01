Society for Aerosol Research har udgivet et positionspapir med 185 internationale eksperter 5 for tydeligt at illustrere og forklare termen "aerosol" 6, som i øjeblikket bruges ofte, 6 samt de relevante processer i forbindelse med aerosoler. GAeF bidrager således til at bekæmpe den pandemi, der skyldes SARS-CoV-2-virussen, ved at bidrage til forståelsen af mulige overførselsveje. Som en del af denne forskning er overførsel af aerosoler, ud over infektion som følge af direkte kontakt eller dråber, blevet diskuteret som en vigtig smittevej i nogen tid.