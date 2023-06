Robotten bruger 360-graders lasernavigation (LiDAR) til at scanne alle rum og oprette et præcist kort på ingen tid.

Laseren registrerer vægge og store forhindringer som møbler. Robotten finder vej rundt om møbler, mens den rækker dybere ind i hjørner og tættere på vægge for at få det hele med.

Intelligente algoritmer hjælper robotten med at finde den mest effektive rengøringsvej fra rum til rum for en hurtig og effektiv rengøring.

Brug HomeRun-appen til at vælge, hvilke rum der skal rengøres, indstil rækkefølgen, og vælg en rengøringstilstand for hvert rum.