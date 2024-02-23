Philips-support Kan jeg administrere mit OneBlade-abonnement i Philips OneBlade-appen?

Du kan se dit OneBlade Club-abonnement i Philips OneBlade-appen. Hvis du har brug for at administrere eller ændre dit abonnement, bliver du dirigeret fra appen til OneBlade Club-websiden.



Du kan også klikke på dit bopælsland for at logge på dit OneBlade Club-abonnement:



Østrig

Belgien

Tjekkiet

Frankrig

Tyskland

Italien

Holland

Portugal

Rumænien

Spanien

Sverige

Storbritannien

USA



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