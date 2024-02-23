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Philips-support

Kan jeg administrere mit OneBlade-abonnement i Philips OneBlade-appen?

Du kan se dit OneBlade Club-abonnement i Philips OneBlade-appen. Hvis du har brug for at administrere eller ændre dit abonnement, bliver du dirigeret fra appen til OneBlade Club-websiden. 


Du kan også klikke på dit bopælsland for at logge på dit OneBlade Club-abonnement:

Østrig
Belgien
Tjekkiet
Frankrig
Tyskland
Italien
Holland
Portugal
Rumænien
Spanien
Sverige
Storbritannien
USA

For at opnå de bedste resultater anbefaler vi, at du bruger Google Chrome, når du navigerer til ovenstående websider.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP4631/65 , QP4530/30 .

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