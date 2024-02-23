Kan jeg administrere mit OneBlade-abonnement i Philips OneBlade-appen?

Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Du kan se dit OneBlade Club-abonnement i Philips OneBlade-appen. Hvis du har brug for at administrere eller ændre dit abonnement, bliver du dirigeret fra appen til OneBlade Club-websiden.
Du kan også klikke på dit bopælsland for at logge på dit OneBlade Club-abonnement:
Østrig
Belgien
Tjekkiet
Frankrig
Tyskland
Italien
Holland
Portugal
Rumænien
Spanien
Sverige
Storbritannien
USA
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Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP4631/65 , QP4530/30 .
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Hvordan kan jeg slette eller eksportere mine data i Daily OneBlade-appen?
Hvordan opsiger jeg mit OneBlade Club-abonnement på håndgreb?
Hvordan registrerer Philips OneBlade-appen slitage på mit skær?