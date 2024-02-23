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Philips-support

Hvordan kan jeg slette eller eksportere mine data i Daily OneBlade-appen?

Brugere af Philips OneBlade-appen kan slette deres kontooplysninger eller anmode om en eksport af dem ved at gå til profilafsnittet i appen og følge vejledningen på skærmen. 

Hvis du har anmodet om en eksport af dine data, skal du vente, indtil du har modtaget dem, før du sletter din Philips-konto. 

Du kan finde alle oplysninger om, hvordan dine data administreres, i vores politikker for data og beskyttelse af personlige oplysninger.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP4631/65 , QP4530/30 .

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