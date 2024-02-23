Philips-support Hvordan kan jeg slette eller eksportere mine data i Daily OneBlade-appen?

Brugere af Philips OneBlade-appen kan slette deres kontooplysninger eller anmode om en eksport af dem ved at gå til profilafsnittet i appen og følge vejledningen på skærmen.



Hvis du har anmodet om en eksport af dine data, skal du vente, indtil du har modtaget dem, før du sletter din Philips-konto.



Du kan finde alle oplysninger om, hvordan dine data administreres, i vores politikker for data og beskyttelse af personlige oplysninger.