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Philips-support

Hvordan sletter jeg min Philips-konto i Daily OneBlade?

Brugere af Philips OneBlade-appen kan slette deres Philips-konti ved at gå til afsnittet "Data" i deres profil i appen og følge vejledningen på skærmen. 

Du kan også slette din konto ved at logge på Philips' websted fra en internetbrowser og vælge "Slet min konto" i profilafsnittet.

Uanset hvilken metode du vælger, vil din kontosletning blive behandlet inden for 3 arbejdsdage. 

Bemærk, at når du sletter din Philips-konto, vil du også slette alle de data, der er knyttet til den, herunder barberingshistorik og andre oplysninger, der er knyttet til din konto, herunder på Philips.com og i andre Philips-apps.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP4631/65 , QP4530/30 .

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