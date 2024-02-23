Philips-support Hvordan sletter jeg min Philips-konto i Daily OneBlade?

Brugere af Philips OneBlade-appen kan slette deres Philips-konti ved at gå til afsnittet "Data" i deres profil i appen og følge vejledningen på skærmen.



Du kan også slette din konto ved at logge på Philips' websted fra en internetbrowser og vælge "Slet min konto" i profilafsnittet.



Uanset hvilken metode du vælger, vil din kontosletning blive behandlet inden for 3 arbejdsdage.



Bemærk, at når du sletter din Philips-konto, vil du også slette alle de data, der er knyttet til den, herunder barberingshistorik og andre oplysninger, der er knyttet til din konto, herunder på Philips.com og i andre Philips-apps.