Op til 160 % kraftigere lys*

Det er krævende at køre i mørke, så man skal have pålidelige forlygter. Opgrader dem til det nye LED-look til bilen. Øg synsvidden på lang afstand ved natkørsel og lysstyrken på kort afstand for at kunne få øje på andre trafikanter og farer. Philips Ultinon Pro5000 LED-lyskilder til forlygter øger din synsvidde med op til 160 %*. Når du først har prøvet denne dagslyslignende effekt, vil du fremover foretrække LED. Jo mere du kan se, jo bedre præsterer du, og jo hurtigere du reagerer, jo mere sikker er du. Så overvind mørket, vælg Philips, og begynd at køre om natten med større tillid og kontrol.