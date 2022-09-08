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LongLife EcoVisionLængere levetid

12342LLECOC1

Kør forsigtigt

Træt af at udskifte dine forlygtepærer hele tiden? Med længere levetid for en bilpære er Philips LongLife EcoVision perfekt til bilister, som ønsker at minimere vedligeholdelsen af deres køretøjer.

Se alle fordele

Længere levetid, færre udskiftninger

Kør forsigtigt

  • Pæretype: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Lang levetid, mindre udskiftning

  • Antal pærer: 1

Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden

Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden

Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes parvis for at få symmetrisk lys

Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner

Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner

Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion? Philips Automotive tilbyder alle bilspecifikke funktioner: fjernlys, nærlys, tågeforlygter, forreste blinklys, blinklys på siden, bageste blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter, nummerpladelys, bageste positions-/parkeringslys og indre lys

Intet behov for udskiftning de næste 100.000 km

Med Philips LongLife EcoVision behøver bilisterne ikke at skifte en forlygtepære for mindst 100.000 km.

Tekniske specifikationer

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