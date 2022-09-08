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12342LLECOC1
Kør forsigtigt
Træt af at udskifte dine forlygtepærer hele tiden? Med længere levetid for en bilpære er Philips LongLife EcoVision perfekt til bilister, som ønsker at minimere vedligeholdelsen af deres køretøjer.
Pæretype: H4
12 V, 60/55 W
Lang levetid, mindre udskiftning
Antal pærer: 1
Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes parvis for at få symmetrisk lys
Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion? Philips Automotive tilbyder alle bilspecifikke funktioner: fjernlys, nærlys, tågeforlygter, forreste blinklys, blinklys på siden, bageste blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter, nummerpladelys, bageste positions-/parkeringslys og indre lys
Med Philips LongLife EcoVision behøver bilisterne ikke at skifte en forlygtepære for mindst 100.000 km.
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