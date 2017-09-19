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Udgået

WhiteVisionlyskilde til forlygter

12972WHVSM

2.8

| (20) Anmeldelser

Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv

Philips WhiteVision-lyskilder føjer et intenst, hvidt xenon-look til din bils forlygter, så du får en god køreoplevelse om natten. Den øgede lysstyrke med 60 % hvidere lys gør WhiteVision til en perfekt kombination af stil og sikkerhed.

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Intens, hvid xenon-effekt

Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv

  • Lyskildetype: H7

  • Pakke med 2+2 stk.

  • 12 V, 55 W

  • w5w-positionslyskilder medfølger

En førsteklasses køreoplevelse med intens hvid xenon-effekt

Philips WhiteVision-lyskilder klarer sig bedre end andre blå autolyskilder på markedet og er det helt rigtige valg for chauffører, der ønsker at køre med stil, uden at det bringer sikkerheden i fare. Med en høj farvetemperatur og en elegant hvid hætte er WhiteVision den ultimative opgradering til dine forlygter. Philips' patenterede 3. generations belægningsteknologi er et revolutionerende mesterværk, der gør WhiteVision til den første lyskilde med et virkelig hvidt lys.

100 % lovligt at bruge på vejene, 100 % intenst hvidt lys

WhiteVision er ECE-certificeret og det første intense hvide lys, der er lovligt at bruge på vejene. Det giver dig den ultimative synlighed, uden at det sætter sikkerheden i fare ved at blænde bilen foran.

Klassens bedste levetid for forøget køreglæde

Philips WhiteVision-lyskilder (tilgængelig i H1, H3, H4, H7, HB3) er designet til at holde. De tilbyder dig en lang og pålidelig levetid på 450 timer*. Det er betydeligt højere end konkurrerende tilbud. Dette resulterer i færre udskiftninger og mere værdi for pengene. (*H4 og H7 testet ved en standardspænding på 13,2 V)

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.8

ud af 5

20

Anmeldelser

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr helles weißes Licht

Die Lampen haben ein sehr helles weißes Licht. Top im Gegensatz zu meinen Original Lampen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

03/02/2020

België

België

Good but

Really nice one. In the normal day or in the night You don't see difference. It looks better when road is wet and when You drive all night. This type and color of light helps Your eyes with 1000+ km routes.

Fordele

Better and brighter

Ulemper

You can feel it only in specific conditions

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto

Dato for brug 2019-10-03

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto

Dato for brug 2019-10-03

03/12/2016

Suomi

Suomi

Paljon autoileva

paras polttimo vaihtoehto paljon pimeässä autoilevalle, valoa riittää, pitkä käyttöikä.

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo

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