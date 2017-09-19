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Udgået
12972WHVSM
Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
Philips WhiteVision-lyskilder føjer et intenst, hvidt xenon-look til din bils forlygter, så du får en god køreoplevelse om natten. Den øgede lysstyrke med 60 % hvidere lys gør WhiteVision til en perfekt kombination af stil og sikkerhed.
Lyskildetype: H7
Pakke med 2+2 stk.
12 V, 55 W
w5w-positionslyskilder medfølger
Philips WhiteVision-lyskilder klarer sig bedre end andre blå autolyskilder på markedet og er det helt rigtige valg for chauffører, der ønsker at køre med stil, uden at det bringer sikkerheden i fare. Med en høj farvetemperatur og en elegant hvid hætte er WhiteVision den ultimative opgradering til dine forlygter. Philips' patenterede 3. generations belægningsteknologi er et revolutionerende mesterværk, der gør WhiteVision til den første lyskilde med et virkelig hvidt lys.
WhiteVision er ECE-certificeret og det første intense hvide lys, der er lovligt at bruge på vejene. Det giver dig den ultimative synlighed, uden at det sætter sikkerheden i fare ved at blænde bilen foran.
Philips WhiteVision-lyskilder (tilgængelig i H1, H3, H4, H7, HB3) er designet til at holde. De tilbyder dig en lang og pålidelig levetid på 450 timer*. Det er betydeligt højere end konkurrerende tilbud. Dette resulterer i færre udskiftninger og mere værdi for pengene. (*H4 og H7 testet ved en standardspænding på 13,2 V)
2.8
ud af 5
20
Anmeldelser
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Sehr helles weißes Licht
Die Lampen haben ein sehr helles weißes Licht. Top im Gegensatz zu meinen Original Lampen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
03/02/2020
België
Good but
Really nice one. In the normal day or in the night You don't see difference. It looks better when road is wet and when You drive all night. This type and color of light helps Your eyes with 1000+ km routes.
Fordele
Better and brighter
Ulemper
You can feel it only in specific conditions
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto
Dato for brug 2019-10-03
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto
Dato for brug 2019-10-03
Päivänsäde
03/12/2016
Suomi
Paljon autoileva
paras polttimo vaihtoehto paljon pimeässä autoilevalle, valoa riittää, pitkä käyttöikä.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo