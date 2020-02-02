Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
GC7320
Strygejernet vejer kun 1,2 kg, og dermed bliver strygningen nem og ubesværet.
SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.
Dette strygejern er klar til brug på mindre end 2 minutter.
4.0
ud af 5
20
Anmeldelser
Cornovian Lass
02/02/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
long lasting
I have had this iron for almost ten years and have had no issues with it. Recently I have had to replace the knob on the water tank as the seal had gone managed to get a replacement from the Nottingham section for a replacement.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series Pressurised steam generator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series Pressurised steam generator
cemilon
24/06/2012
Deutschland
Sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
Einfacher kann man es sich nicht wünschen, im Handumdrehen sind vor allem die Hemden Bügelfertig.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series GC7320 Dampfbügelstation mit Druck
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series GC7320 Dampfbügelstation mit Druck
13kunst18
08/05/2012
Deutschland
Großartige Eigenschaften
Super Bügeleigenschaften, leichte Bügeleigenschaften. gute ergebnisse. Leichte benutzung.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series GC7320 Dampfbügelstation mit Druck
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series GC7320 Dampfbügelstation mit Druck