Stryg hurtigere - fra start til slut

GC7320 er skabt til at gøre strygning hurtigere fra start til slut, og det er klart til brug på 2 minutter. Damp under tryk gør strygningen hurtigere ved at trænge længere ind i stoffet, og den ekstra store tragt til påfyldning af vand gør det nemmere og hurtigere at fylde vand på når som helst.