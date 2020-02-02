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  • Stryg hurtigere - fra start til slut
  • Stryg hurtigere - fra start til slut
  • Stryg hurtigere - fra start til slut
  • Stryg hurtigere - fra start til slut
  • Stryg hurtigere - fra start til slut
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  • Stryg hurtigere - fra start til slut
  • Stryg hurtigere - fra start til slut
  • Stryg hurtigere - fra start til slut
  • Stryg hurtigere - fra start til slut

Udgået

7300 seriesDampstation

GC7320

4
| (20) Anmeldelser
Stryg hurtigere - fra start til slut
GC7320 er skabt til at gøre strygning hurtigere fra start til slut, og det er klart til brug på 2 minutter. Damp under tryk gør strygningen hurtigere ved at trænge længere ind i stoffet, og den ekstra store tragt til påfyldning af vand gør det nemmere og hurtigere at fylde vand på når som helst.
Se alle fordele

Damp under tryk med vandtank, der kan fyldes hurtigt

Stryg hurtigere - fra start til slut

Letvægtsstrygejern til strygning uden besvær

Strygejernet vejer kun 1,2 kg, og dermed bliver strygningen nem og ubesværet.

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.

Start hurtigt: Starttid på under 2 minutter

Start hurtigt: Starttid på under 2 minutter

Dette strygejern er klar til brug på mindre end 2 minutter.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

20

Anmeldelser

2

02/02/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

long lasting

I have had this iron for almost ten years and have had no issues with it. Recently I have had to replace the knob on the water tank as the seal had gone managed to get a replacement from the Nottingham section for a replacement.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series Pressurised steam generator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series Pressurised steam generator

24/06/2012

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis

Einfacher kann man es sich nicht wünschen, im Handumdrehen sind vor allem die Hemden Bügelfertig.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series GC7320 Dampfbügelstation mit Druck

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series GC7320 Dampfbügelstation mit Druck

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Großartige Eigenschaften

Super Bügeleigenschaften, leichte Bügeleigenschaften. gute ergebnisse. Leichte benutzung.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series GC7320 Dampfbügelstation mit Druck

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series GC7320 Dampfbügelstation mit Druck

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