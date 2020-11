Stor aftagelig vandbeholder til nem påfyldning

Den aftagelige vandtank kan nemt påfyldes når som helst, uden at du behøver at slukke for strygejernet. Den har et stort påfyldningshul, så den kan fyldes under vandhanen. Med en kapacitet på 1,8 l kan du stryge i op til to timer uden at skulle fylde efter.