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  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
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  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine

Udgået

Saeco GranBaristoFuldautomatisk espressomaskine

HD8966/01

4.2

| (16) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produkt

Nyd de mange valgmuligheder med 18 ettryks-specialiteter

Efter 28 år har Saeco genopfundet bønne til kop-oplevelsen, med den nye GranBaristo. En elegant espressomaskine med en række revolutionerende teknologier, der brygger hurtigere og varmere, giver dig mere at vælge imellem og mere enkel vedligeholdelse

Se alle fordele

Med den første bryggeenhed, der kan tages af med én finger

Nyd de mange valgmuligheder med 18 ettryks-specialiteter

  • Brygger 18 kaffevarianter

  • Integreret mælkekande og skummer

  • Stål/hvid

  • 5-trins, justerbar møllekværn

Finindstil kaffens fyldighed med 5 kværnindstillinger

Finindstil kaffens fyldighed med 5 kværnindstillinger

Denne maskine undlader aldrig at opfylde kravene til formalingens finhedsgrad. Forskellige kaffevarianter kræver forskellige granuleringsniveauer, for at den fulde smag kan folde sig ud. Derfor har denne maskines formalingsgranulering fem justerbare indstillinger – fra den fineste formaling for en fyldig espresso til den groveste for en lettere kaffe.

Træk mest mulig smag ud med de 100 % keramiske kværne

Træk mest mulig smag ud med de 100 % keramiske kværne

De robuste 100 % keramiske kværne garanterer et øjebliks ren kaffenydelse i årene fremover. Det keramiske materiale skaber den ideelle formaling, som lader vandet løbe stille og roligt igennem og udtrække bønnernes reneste essens. I modsætning til andre "almindelige" kværne forhindrer det keramiske materiale kaffen i at overophede og smage brændt.

En varm kaffe på ingen tid takket være Thermospeed-teknologien

En varm kaffe på ingen tid takket være Thermospeed-teknologien

Nyd kaffe med den helt rigtige temperatur uden at skulle vente, takket være den kraftige vandkoger med Saeco Thermospeed-teknologi. Thermospeed-teknologien lynopvarmer kaffekredsløbet, når maskinen tændes, og forhindrer varmetab og sikrer derved perfekt kaffe med den helt rette temperatur allerede fra den første kop.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

16

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produkt

11/01/2019

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Ein unglaubliches Teil der mir alle Heissgetränke wünsche erfüllt.Empfehlenswert wer Kaffee und etc. viel wert legt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat

29/01/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Sehr leichte Bedienung - Tolle Kaffeespezialitäten

Eine wirklich gute Maschine die auf unsere Bedürfnisse bestens eingestellt werden kann. Leicht zu bedienen, Benutzerfreundlich.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Saeco GranBaristo Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Saeco GranBaristo Kaffeevollautomat

18/10/2015

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Nach der Garantiereparatur - super Gerät

Der Milchschlauch am Auslauf der Karaffe blieb jedes Mal hängen, wenn man den Auslauf herausschob. Der Schlauch hing windschief in der Karaffe und die Maschine produzierte im wahrsten Sinne nur heiße Luft aber keinen Milchschaum. Die Maschine musste in die Reparatur, da immer Wasser unter der Maschine stand (nicht wenig!) Das ist nun behoben und der Deckel der Milchkaraffe wurde ausgetauscht. Danke dafür:-)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat

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