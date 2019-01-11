Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Nyd de mange valgmuligheder med 18 ettryks-specialiteter
Efter 28 år har Saeco genopfundet bønne til kop-oplevelsen, med den nye GranBaristo. En elegant espressomaskine med en række revolutionerende teknologier, der brygger hurtigere og varmere, giver dig mere at vælge imellem og mere enkel vedligeholdelse
Brygger 18 kaffevarianter
Integreret mælkekande og skummer
Stål/hvid
5-trins, justerbar møllekværn
Denne maskine undlader aldrig at opfylde kravene til formalingens finhedsgrad. Forskellige kaffevarianter kræver forskellige granuleringsniveauer, for at den fulde smag kan folde sig ud. Derfor har denne maskines formalingsgranulering fem justerbare indstillinger – fra den fineste formaling for en fyldig espresso til den groveste for en lettere kaffe.
De robuste 100 % keramiske kværne garanterer et øjebliks ren kaffenydelse i årene fremover. Det keramiske materiale skaber den ideelle formaling, som lader vandet løbe stille og roligt igennem og udtrække bønnernes reneste essens. I modsætning til andre "almindelige" kværne forhindrer det keramiske materiale kaffen i at overophede og smage brændt.
Nyd kaffe med den helt rigtige temperatur uden at skulle vente, takket være den kraftige vandkoger med Saeco Thermospeed-teknologi. Thermospeed-teknologien lynopvarmer kaffekredsløbet, når maskinen tændes, og forhindrer varmetab og sikrer derved perfekt kaffe med den helt rette temperatur allerede fra den første kop.
4.2
ud af 5
16
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produkt
Selo69
11/01/2019
Deutschland
Perfekt
Ein unglaubliches Teil der mir alle Heissgetränke wünsche erfüllt.Empfehlenswert wer Kaffee und etc. viel wert legt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat
SchorschderErste
29/01/2016
Deutschland
Bekræftet køber
Sehr leichte Bedienung - Tolle Kaffeespezialitäten
Eine wirklich gute Maschine die auf unsere Bedürfnisse bestens eingestellt werden kann. Leicht zu bedienen, Benutzerfreundlich.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Saeco GranBaristo Kaffeevollautomat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Saeco GranBaristo Kaffeevollautomat
mariewa
18/10/2015
Deutschland
Bekræftet køber
Nach der Garantiereparatur - super Gerät
Der Milchschlauch am Auslauf der Karaffe blieb jedes Mal hängen, wenn man den Auslauf herausschob. Der Schlauch hing windschief in der Karaffe und die Maschine produzierte im wahrsten Sinne nur heiße Luft aber keinen Milchschaum. Die Maschine musste in die Reparatur, da immer Wasser unter der Maschine stand (nicht wenig!) Das ist nun behoben und der Deckel der Milchkaraffe wurde ausgetauscht. Danke dafür:-)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo HD8966/01 Kaffeevollautomat