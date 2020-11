Finindstil kaffens fyldighed med 5 kværnindstillinger

Denne maskine undlader aldrig at opfylde kravene til formalingens finhedsgrad. Forskellige kaffevarianter kræver forskellige granuleringsniveauer, for at den fulde smag kan folde sig ud. Derfor har denne maskines formalingsgranulering fem justerbare indstillinger – fra den fineste formaling for en fyldig espresso til den groveste for en lettere kaffe.