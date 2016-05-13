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Udgået
HD8977/01
Den mest avancerede kaffeoplevelse derhjemme
Saeco GranBaristo Avanti tilbyder et udvalg af 18 uimodståelige drikke. Hver drik kan tilpasses præcis efter din smag og brygges direkte via din smart-enhed. Vedligeholdelsen er super nem med den trinvise vejledning via App'en*.
18 drikkevarer
Integreret mælkekande
rustfrit stål
AquaClean
Nyd et uovertruffen udvalg af drikke til enhver lejlighed. Uanset om du længes efter en espresso, en kaffe eller en mælkebaseret opskrift, leverer din superautomatiske maskine et perfekt resultat i koppen uden besvær og på ingen tid!
Nyd supercremet cappuccino og latte macchiato med perfekt temperatur på den nemmest mulige måde. Hæld blot mælken i kanden, slut maskinen til stikkontakten, og vælg din foretrukne drik. Uanset om det er en cappuccino eller opskummet mælk, serveres den færdige drik på få sekunder i en stænkfri strøm ved den ideelle temperatur.
Denne superautomatiske maskine tilbyder en overflod af tillokkende muligheder for at tilpasse dine drikke efter din smag. Du kan nemt tilpasse og lagre længden, styrken og temperaturen for hver drik. Gå bare i gang med at udforske, eksperimentere og drømme dig frem til en hvilken som helst drik!
3.9
ud af 5
29
Anmeldelser
JG57
13/05/2016
Danmark
Bekræftet køber
Super expressomaskine
En lille smule klodset med mælkecontaineren - men ikke set bedre så rigtig glad for produktet.
Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo Avanti HD8977/01 Superautomatisk espressomaskine
Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo Avanti HD8977/01 Superautomatisk espressomaskine
LoveCoffee
29/10/2016
Sverige
Bekræftet køber
Top Of The Line
Den bästa kaffe maskin jag haft, och då talar jag främst om hur gott kaffet tillagas i alla dess olika former. Den är också extremt lätt att rengöra och hålla i tipptopp skick. Sedan har vi det där med appen som sköter en del kul saker så som starta upp maskinen och brygga mig en kopp, sådant älskar vi tekniknördar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo Avanti HD8977/01 Helautomatisk espressomaskin
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo Avanti HD8977/01 Helautomatisk espressomaskin
Hummer19
23/06/2018
Deutschland
Kleine Maschine mit professioneller Leistung
Sie macht alles, was sie soll. Und das überdurchschnittlich gut. Auch die vielen Einstellungsmöglichkeiten für die Kaffeevarianten sind gut gelungen und sehr benutzerfreundlich. Einziges Manko: die Maschine merkt nicht, dass keine Bohnen mehr da sind oder die Wassermenge nicht ausreicht .... das ist echt schwach. Sonst, super leckerer Kaffee, toll aufgeschäumte Milch und ein großartiges Genusserlebnis.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo Avanti HD8977/01 Kaffeevollautomat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo Avanti HD8977/01 Kaffeevollautomat
Avanti App er kompatibel med iPad 3/4/Air/Mini retina, der kører iOS7 og nyere, og med Samsung Galaxy Tab 3 (8,0 tommer)/Tab 4 (10,1 tommer)/Note pro LTE (12,2 tommer), Nexus 7 2013 (7 tommer), Sony Xperia Z LTE (10,1 tommer), der kører Android v.4.3 og nyere, samt Bluetooth version 4.0 og nyere
Bemærk venligst, at Saeco GranBaristo Avanti er App-klar, men en smart-enhed medfølger ikke produktet. Download Saeco Avanti App på: http://www.saeco.com/avanti-app
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.