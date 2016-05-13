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  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product with Accessory Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product with Accessory Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine

Udgået

Saeco GranBaristo AvantiFuldautomatisk espressomaskine

HD8977/01

3.9

| (29) Anmeldelser

Den mest avancerede kaffeoplevelse derhjemme

Saeco GranBaristo Avanti tilbyder et udvalg af 18 uimodståelige drikke. Hver drik kan tilpasses præcis efter din smag og brygges direkte via din smart-enhed. Vedligeholdelsen er super nem med den trinvise vejledning via App'en*.

Se alle fordele

Nyd 18 drikke, der nemt tilberedes fra din tablet*

Den mest avancerede kaffeoplevelse derhjemme

  • 18 drikkevarer

  • Integreret mælkekande

  • rustfrit stål

  • AquaClean

Nyd 18 drikkevarer med et enkelt tryk

Nyd et uovertruffen udvalg af drikke til enhver lejlighed. Uanset om du længes efter en espresso, en kaffe eller en mælkebaseret opskrift, leverer din superautomatiske maskine et perfekt resultat i koppen uden besvær og på ingen tid!

Cappuccino og latte macchiato med ét tryk – inkl. mælkekaraffel

Cappuccino og latte macchiato med ét tryk – inkl. mælkekaraffel

Nyd supercremet cappuccino og latte macchiato med perfekt temperatur på den nemmest mulige måde. Hæld blot mælken i kanden, slut maskinen til stikkontakten, og vælg din foretrukne drik. Uanset om det er en cappuccino eller opskummet mælk, serveres den færdige drik på få sekunder i en stænkfri strøm ved den ideelle temperatur.

Juster længden, 6 aromastyrker og 5 kværnindstillinger

Juster længden, 6 aromastyrker og 5 kværnindstillinger

Denne superautomatiske maskine tilbyder en overflod af tillokkende muligheder for at tilpasse dine drikke efter din smag. Du kan nemt tilpasse og lagre længden, styrken og temperaturen for hver drik. Gå bare i gang med at udforske, eksperimentere og drømme dig frem til en hvilken som helst drik!

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

29

Anmeldelser

13/05/2016

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super expressomaskine

En lille smule klodset med mælkecontaineren - men ikke set bedre så rigtig glad for produktet.

Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo Avanti HD8977/01 Superautomatisk espressomaskine

Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo Avanti HD8977/01 Superautomatisk espressomaskine

29/10/2016

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Top Of The Line‎

Den bästa kaffe maskin jag haft, och då talar jag främst om hur gott kaffet tillagas i alla dess olika former. Den är också extremt lätt att rengöra och hålla i tipptopp skick. Sedan har vi det där med appen som sköter en del kul saker så som starta upp maskinen och brygga mig en kopp, sådant älskar vi tekniknördar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo Avanti HD8977/01 Helautomatisk espressomaskin

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo Avanti HD8977/01 Helautomatisk espressomaskin

23/06/2018

Deutschland

Deutschland

Kleine Maschine mit professioneller Leistung

Sie macht alles, was sie soll. Und das überdurchschnittlich gut. Auch die vielen Einstellungsmöglichkeiten für die Kaffeevarianten sind gut gelungen und sehr benutzerfreundlich. Einziges Manko: die Maschine merkt nicht, dass keine Bohnen mehr da sind oder die Wassermenge nicht ausreicht .... das ist echt schwach. Sonst, super leckerer Kaffee, toll aufgeschäumte Milch und ein großartiges Genusserlebnis.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo Avanti HD8977/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GranBaristo Avanti HD8977/01 Kaffeevollautomat

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Avanti App er kompatibel med iPad 3/4/Air/Mini retina, der kører iOS7 og nyere, og med Samsung Galaxy Tab 3 (8,0 tommer)/Tab 4 (10,1 tommer)/Note pro LTE (12,2 tommer), Nexus 7 2013 (7 tommer), Sony Xperia Z LTE (10,1 tommer), der kører Android v.4.3 og nyere, samt Bluetooth version 4.0 og nyere

  2. Bemærk venligst, at Saeco GranBaristo Avanti er App-klar, men en smart-enhed medfølger ikke produktet. Download Saeco Avanti App på: http://www.saeco.com/avanti-app

  3. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.