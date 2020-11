Du kan arbejde uden afbrydelser i op til 4 timer

Philips PEN20S er udstyret med et avanceret genopladeligt batteri. I ECO-tilstand får du en klar lysstråle på 100 lumen i op til 4 timers ved kontinuerlig brug (det samme gælder for 100 lumen spotlight). I Boost-tilstand får du en intens lysstråle på 200 lumen i ca. 2 timer ved kontinuerlig brug. Det tager kun 2 timer at oplade batteriet helt med et almindeligt mikro-USB-stik. Der medfølger et USB-kabel, og enheden er kompatibel med de fleste USB-opladere på markedet.