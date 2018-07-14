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Udgået
RQ12/70
Udgået
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RQ12-skærenheden er kompatibel med SensoTouch 3D-shaveren (RQ12xx) og Arcitec-shaveren (RQ10xx).
Få den perfekte tætte barbering. V-Track Precision PRO-knivene placerer skånsomt hvert eneste hår i den bedste skæreposition, fra 1-3 dages skæg til hår, der ligger fladt, og hår i forskellige længder. Barberer 30 % tættere* med færre træk, hvilket efterlader huden i en fantastisk tilstand.
ContourDetect-hovederne, der kan vippes i 8 forskellige retninger, gør det muligt at følge alle konturer i ansigtet og på halsen. Du kan få fat i 20 % flere hår med hvert træk. Herved får du en meget tæt og glat barbering.
2.8
ud af 5
336
Anmeldelser
Tobbermotter19
14/07/2018
Danmark
Helt nu maskine med det nye skær
Jeg har fået en helt ny barber maskine med dette nye skær alt i alt en rigtig tæt og dejlig barbering ….
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skær
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skær
lagermann
31/10/2010
Danmark
Over skægget under næsen.
Enhver dreng og mand har forsøgt sig i flere eller mindre flere dage at anlægge et overskæg. Alt efter hvordan væksten forløber, både i tid og måde, skal man så tage stilling til, hver dag, om det skal vises frem eller bare falde. Det afhænger af mange ting. Længden, farven, formen, egen lyst, andres lyst, tætheden, helheden og om man er klar til at skulle tage hensyn, når man spiser og kysser. En stor hjælp til en beslutning findes i en Phillops Barbermaskine. Mvh. Kristian
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12 Shaving unit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12 Shaving unit
BekirM
07/03/2018
Sverige
Bra produkt
Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skärhuvud
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skärhuvud