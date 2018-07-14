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Udgået

Skær

RQ12/70

2.8
| (336) Anmeldelser
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I løbet af to år barberer skærene 9 millioner skægstubbe væk fra dit ansigt. Udskift skærene, og vend tilbage til 100 % ydeevne.
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Skift skær hvert andet år for at opnå de bedste resultater

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Udskiftningsskærenhed til SensoTouch 3D-shavere

Udskiftningsskærenhed til SensoTouch 3D-shavere

RQ12-skærenheden er kompatibel med SensoTouch 3D-shaveren (RQ12xx) og Arcitec-shaveren (RQ10xx).

Vores bedste barberingssystem til 1-3 dages skæg

Vores bedste barberingssystem til 1-3 dages skæg

Få den perfekte tætte barbering. V-Track Precision PRO-knivene placerer skånsomt hvert eneste hår i den bedste skæreposition, fra 1-3 dages skæg til hår, der ligger fladt, og hår i forskellige længder. Barberer 30 % tættere* med færre træk, hvilket efterlader huden i en fantastisk tilstand.

Hovederne kan vippes i 8 forskellige retninger, så du får en fantastisk barbering

Hovederne kan vippes i 8 forskellige retninger, så du får en fantastisk barbering

ContourDetect-hovederne, der kan vippes i 8 forskellige retninger, gør det muligt at følge alle konturer i ansigtet og på halsen. Du kan få fat i 20 % flere hår med hvert træk. Herved får du en meget tæt og glat barbering.

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Anmeldelser

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2.8

ud af 5

336

Anmeldelser

14/07/2018

Danmark

Danmark

Helt nu maskine med det nye skær

Jeg har fået en helt ny barber maskine med dette nye skær alt i alt en rigtig tæt og dejlig barbering ….

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skær

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skær

31/10/2010

Danmark

Danmark

Over skægget under næsen.

Enhver dreng og mand har forsøgt sig i flere eller mindre flere dage at anlægge et overskæg. Alt efter hvordan væksten forløber, både i tid og måde, skal man så tage stilling til, hver dag, om det skal vises frem eller bare falde. Det afhænger af mange ting. Længden, farven, formen, egen lyst, andres lyst, tætheden, helheden og om man er klar til at skulle tage hensyn, når man spiser og kysser. En stor hjælp til en beslutning findes i en Phillops Barbermaskine. Mvh. Kristian

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12 Shaving unit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12 Shaving unit

07/03/2018

Sverige

Sverige

Bra produkt

Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skärhuvud

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RQ12/70 Skärhuvud

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