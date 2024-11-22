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Udgået

Philips AventSCF244/00 ultra air pacifier

SCF244/00

3.1

| (17) Anmeldelser

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4 ekstra store lufthuller

4 ekstra store lufthuller

Ultra Air er designet til at opnå maksimal luftstrøm, så din babys følsomme hud kan ånde.

Huden forbliver mere tør, mens der suttes

Huden forbliver mere tør, mens der suttes

Suttens åndbare design, der giver maksimal luftgennemstrømning, gør, at barnets hud forbliver mere tør, mens der suttes.

Afrundede kanter, der gør sutten behagelig

Afrundede kanter, der gør sutten behagelig

ultra air-skjoldet er let og har afrundede kanter af hensyn til dit barns komfort.

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3.1

ud af 5

17

Anmeldelser

22/11/2024

Deutschland

Deutschland

Super

Ich benutze den Luftfilter nun schon seit über einem halben Jahr und bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Das Gerät inklusive der Filter sind einfach in der Handhabung und die Filter tun das was sie nun mal tun sollen. Die Luft filtern! Habe zuhause einen Hund und habe das Gerät im Schlafzimmer stehen und permanent eingeschaltet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

14/07/2022

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät- einwandfrei

Eigentlich habe ich mir den Luftreiniger zwecks meines Hundes angeschaft- dieser leidet im Frühling immer unter einer Pollenallergie. Hinzu kommt jetzt noch, dass ein neues Familienmitgled allergisch auf meinen Hund reagiert. In beiden Fällen leistet der Luftreiniger beste Arbeit. Symptome sind dank des Luftreinigers weg Ebenso in der Corona Krise - Infizierte und Gerät in einem Raum und schon hat man eine Sorge weniger. Gerät läuft regelmässig und die Luft ist rein. Möchte ihn nicht missen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

28/12/2020

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Das Produkt erfuellt die Aufgaben vollkommen.

Es reinigt die Luft , ist einfach zu bedienen und leise.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

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