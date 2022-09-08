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Udgået

Type C til HDMI-kabel

SWV5430/10

Oplev suverænt TV i high definition

Oplev suverænt TV i High Definition. Gør det muligt at tilslutte din mobile enhed direkte til TV, projektor eller mobil skærm. Fungerer med USB-C 3.1-port, som understøtter Display Port-alternativtilstanden.

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4K 30 Hz Ultra HD med Ethernet

Oplev suverænt TV i high definition

  • 4K 30 Hz

  • Højhastigheds

  • 1,5 m

Naturligt billede med 30 billeder pr. sekund 30 Hz videosignal

Læn dig tilbage, og nyd de enestående billeder med 30 billeder pr. sekund video. Dette giver dig en mere jævn TV-oplevelse.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 246.7 kB
  • 18 June 2026

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