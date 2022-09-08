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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
SWV5430/10
Oplev suverænt TV i high definition
Oplev suverænt TV i High Definition. Gør det muligt at tilslutte din mobile enhed direkte til TV, projektor eller mobil skærm. Fungerer med USB-C 3.1-port, som understøtter Display Port-alternativtilstanden.
4K 30 Hz
Højhastigheds
1,5 m
Læn dig tilbage, og nyd de enestående billeder med 30 billeder pr. sekund video. Dette giver dig en mere jævn TV-oplevelse.