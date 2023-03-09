Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt

Philips-trimmeren leveres muligvis med forskellige tilbehørsdele til dit hår og dit skæg. Det er vigtigt at anvende det korrekte tilbehør på det tilsvarende område.



Ansigtshår er normalt stivere end hovedhår. Derfor er skægtilbehøret kun designet og testet til skæg.



Skærenheden og kammen på en skægtrimmer er normalt mindre end på en hårklipper. Enheden giver dig mulighed for nemt at nå mindre områder, f.eks. under næsen. De bredere kamme og skærenheder er derimod designet til hårklipning.



For at opnå en ensartet trimning skal du derfor sørge for at bruge det korrekte tilbehør.