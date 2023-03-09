Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt

Hvis trimmeren trimmer ujævnt, kan nedenstående fejlfindingstips hjælpe dig med at finde en løsning.
Vi anbefaler, at du følger trinnene i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Mellem trinene skal du kontrollere, om problemet er løst, før du går videre til næste. Du kan også se videoen nedenfor for at løse problemet.
Det er vigtigt, at den skærenhed eller den trimmekam, du bruger sammen med din trimmer, er fastgjort korrekt til selve trimmeren. Hvis tilbehørsdelene ikke sidder korrekt, fungerer trimmeren muligvis ikke eller giver ikke de ønskede resultater.
Hvis du trykker trimmeren for hårdt mod hovedbunden eller huden, kan du ved et uheld komme til at ændre indstillingerne til høj eller lav eller påføre et ujævnt tryk. Dette kan medføre ujævn klipning.
For at få den bedste trimmeroplevelse skal du sørge for, at trimmeren har fuld kontakt med huden. Bevæg den forsigtigt og støt.
For at opnå det bedste resultat skal du sørge for at trimme håret mod vækstretningen. Når du trimmer dit hår, er det vigtigt at huske på, at dit hår vokser i forskellige retninger.
For at få en ensartet trimning skal du derfor prøve at bevæge trimmeren i forskellige retninger (opad, nedad og på tværs), så den dækker alt dit hår.
Vådt hår er sværere at trimme, da det har en tendens til at klæbe til huden og derfor ikke bliver fanget af enheden. Derfor anbefaler vi, at du klipper håret, når det er helt tørt.
Philips-trimmeren leveres muligvis med forskellige tilbehørsdele til dit hår og dit skæg. Det er vigtigt at anvende det korrekte tilbehør på det tilsvarende område.
Ansigtshår er normalt stivere end hovedhår. Derfor er skægtilbehøret kun designet og testet til skæg.
Skærenheden og kammen på en skægtrimmer er normalt mindre end på en hårklipper. Enheden giver dig mulighed for nemt at nå mindre områder, f.eks. under næsen. De bredere kamme og skærenheder er derimod designet til hårklipning.
For at opnå en ensartet trimning skal du derfor sørge for at bruge det korrekte tilbehør.
Ikke alle skægtrimmere er fuldt optimeret til trimning af meget langt skæg (> 10 mm), og der kræves flere strøg for at opnå det perfekte resultat.
Hvis ingen af disse tip hjælper, kan trimmeren være beskadiget indvendigt. Vi anbefaler, at du anmoder om reparation eller udskiftning af trimmeren.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:HC3722/15, HC5734/15, HC5735/15. Klik her for at vise flere produktnumre ›