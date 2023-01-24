Philips-support Kan ikke justere kværnens indstilling på min Philips-espressomaskine

Følg trinene, og se også videoen, nedenfor for at justere kværnens indstilling på din Philips-espressomaskine.

Sådan justeres kværnens indstillinger Indstillingerne for kværnen kan kun justeres under formaling af kaffebønner. Brug knappen til indstilling af formaling inde i bønnebeholderen. I nogle maskiner skal du muligvis bruge justeringsnøglen (håndtaget på måleskeen til formalet kaffe). Sæt en kop under kaffeudløbet. Bryg en sort kaffe. Når kværnen begynder at male, skal du for maskiner, hvor der er behov for værktøj, placere kværnens justeringsnøgle på knappen (se billede 1) og derefter trykke knappen ned og dreje den til højre eller venstre. For maskiner, hvor der ikke er behov for værktøj, kan du trykke knappen ned manuelt og dreje den til venstre eller højre (se billede 2). Drej den maksimalt et hak til venstre eller højre for at justere indstillingen. Maskinen har enten tal eller prikker til at angive maleindstillingen. En mindre prik = en mindre partikelstørrelse. Et mindre tal = en mindre partikelstørrelse Bryg 2-3 kopper kaffe for at smage forskellen. Det interne system skal foretage de relevante justeringer til det tidsrum, kværnen skal køre, for at sikre, at den rigtige mængde kaffe males for at opnå en optimal espresso.