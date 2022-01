Min Philips-espressomaskine skal afkalkes efter installation af mit AquaClean-filter

Der er et par grunde til, at din Philips-espressomaskine beder dig afkalke maskinen efter installation af AquaClean-filteret. Se nedenfor angående mulige løsninger. Bemærk: Det er vigtigt, at hvis du allerede anvender et AquaClean-vandfilter, vil du på et tidspunkt efter otte filterprocesser være nødt til at afkalke maskinen.