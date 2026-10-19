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Min Philips-espressomaskine skal afkalkes efter installation af mit AquaClean-filter

Der er et par grunde til, at din Philips-espressomaskine beder dig afkalke maskinen efter installation af AquaClean-filteret. Se nedenfor angående mulige løsninger. Bemærk: Det er vigtigt, at hvis du allerede anvender et AquaClean-vandfilter, vil du på et tidspunkt efter otte filterprocesser være nødt til at afkalke maskinen.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: EP2339/40, EP3347/90, EP2330/10. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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