Min Philips-espressomaskine skal afkalkes efter installation af mit AquaClean-filter

Når du har installeret AquaClean-filteret og aktiveret det, bliver AquaClean-indikatoren blå for at bekræfte, at AquaClean-vandfilteret er aktivt.



Hvis AquaClean-indikatoren ikke er blå, betyder det, at filteret ikke er aktivt, og du skal installere og aktivere det. Følg nedenstående trin, eller se videoen mht. fremgangsmåde:



1. Ryst filteret i ca. 5 sekunder.

2. Sæt filteret med bunden i vejret i en kande med koldt vand, ryst/tryk en smule på det, og vent, indtil der ikke kommer flere luftbobler ud

3. Filteret er nu klar til brug og kan indsættes i vandtanken

4. Tænd for maskinen.

5. Indsæt filteret lodret på filterforbindelse i vandtanken. Tryk det ned til det lavest mulige punkt

6. Fyld vandtanken med frisk vand op til MAX, og sæt den tilbage i maskinen

7. Tryk på ikonet for AquaClean-filter i tre sekunder, indtil indikatorerne begynder at blinke

8. Sæt en skål under varmtvandsudløbet, og tryk på start. Der kommer lidt varmt vand ud af maskinen.

9. Når det er gjort, lyser AquaClean-filterindikatoren blåt, hvilket angiver, at AquaClean-vandfilteret er aktiveret.



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