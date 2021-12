Sæbevand – hvis dit strygejern kun trænger til en let rengøring, kan du skrubbe det med en svamp dyppet i sæbevand. Brug ikke ståluld - det vil beskadige pladen.



Tandpasta – hvis strygesålen stadig ikke er ren efter sæbevandsbehandlingen, kan du prøve at bruge tandpasta. Når strygejernet er helt tørt, kommer du en lille klat tandpasta på og gnider den over hele pladens overflade med en gammel klud eller et viskestykke. Fjern tandpastaresterne med en fugtig svamp eller klud efterfølgende.



Eddike – du kan bruge eddike til at få mere genstridige mærker eller klistrede rester af et strygejern. Læg avispapir under strygejernet før du begynder, da eddike kan beskadige sten- eller træoverflader. Her er trinene til hvordan man rengør strygejern med eddike:

Bland lige dele hvid eddike og salt i en gryde. Varm blandingen forsigtigt op (du varmer den bare op, uden at lade den koge). Fjern gryden fra den varme kogeplade før du begynder rensning af strygejernet. Tag gummihandsker på for at beskytte dine hænder mod varmen og dyp derefter en svamp i salt-og-eddikeblandingen. Skrub forsigtigt bunden af strygejernet ren. Du vil nu opleve hvor let det går med at rense strygejernet.

Mens metoder til rensning af strygejern, herunder brandmærker, generelt er ens, så vil du måske alligevel opdage at nogle af metoderne virker bedre på lige præcis de kalkproblemer du kommer ud for.

