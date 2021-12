Tjek altid etiketten på tøjet før du vasker eller stryger det. Her er basisreglerne for vedligeholdelse af tøj, herunder en skjorte. Stryger du uden at kende reglerne, kan du ødelægge dit tøj!

Et strygejern med prikker – antallet af prikker fortæller dig hvor varmt strygejernet må være. En prik: Maksimal temperatur på 110° C. To prikker: Maksimal temperatur på 150° C. Tre prikker: Maksimal temperatur på 200° C.

Et overstreget jernsymbol – du kan ikke stryge skjorten.

Et symbol, der ligner et strygejern, der sidder på et bord med kun bordbenene overstreget – du kan stryge tøjet, men du kan ikke bruge damp.

Da forskelligt tøj har forskellige strygekrav, kan du hurtigt ende med at bruge din dyrebare tid på at blive ved med at tjekke og skifte indstillinger mens du stryger. Så måske det kan betale sig at investere i et såkaldt smart strygejern, som Philips PerfectCare Elite Plus med OptimalTEMP-teknologien, der registrerer det stof det arbejder på og vælger den rigtige temperaturindstilling for dig.