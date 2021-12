Nogle gange kan dit tøj lugte lidt, uden at det er beskidt, hvorfor det det kan virke som spild af vand at smide dem til vask. Nedenfor viser vi dig, hvordan du kan fjerne lugt fra tøj uden at sætte gang i vaskemaskinen.

Hæng dit tøj udenfor i et par timer. Selv det at lufte dit tøj udenfor kan få det til at dufte bedre; og sollys kan være med til at dræbe bakterier, så denne metode er særligt effektiv om sommeren. Dog skal du være opmærksom på, at sollys kan få farvet tøj til at falme i farven. Hvidt tøj vil typisk se bedre ud efter at være udsat for sollys.

Kom tøjet i en plastikpose, og læg det i en fryser. Lugten forårsages af bakterier, som nedbryder sveden, og den kolde temperatur i din fryser slår disse bakterier ihjel.

Du kan også spare tid ved at investere i f.eks. en håndholdt Steamer fra Philips, som lader dig dræbe bakterier og fjerne lugt fra dit tøj hurtigt og effektiv, samtidig med at dit tøj udglattes.

Uanset om du for første gang står med et stykke tøj, som stædigt bliver ved med at lugte grimt, eller du bare gerne generelt vil vide, hvordan du kan forhindre eller fjerne lugt fra dit tøj, kan du bruge disse tips til at holde dit tøj friskt og velduftende i længere tid og du behøver forhåbentlig ikke længere at stille dig selv spørgsmålet: ”hvordan fjerner man svedlugt i tøj”!