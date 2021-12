Før du beslutter dig for, hvordan du skal folde dine skjorter og T-shirts, skal du allerførst sørge for, at de er klar blive foldet sammen. Nogle typer stof som eksempelvis akryl behøver ikke at blive strøget, så sørg for, at disse stoftyper er helt tørre, før du lægger dem på plads i skabet, så du undgår folder og en muggen lugt i dit tøj. Når der er tale om stof, som du bør stryge først, er det en god idé at lade tøjet være en smule fugtigt, da det gør det nemmere at udglatte folder og rynker.



Når du vil folde tøj sammen, er det bedst at starte med tøj, som lige er blevet vasket og strøget, så dit tøj får så få folder som muligt. Hvis du har travlt, kan du overveje at bruge den håndholdte Steam&Go-damper fra Philips, som du hurtigt kan udglatte og opfriske dit tøj med, uden at du skal til at finde strygebrættet frem – i stedet for hænger du bare tøjet op og lader dampen gøre arbejdet for dig!