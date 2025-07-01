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Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/12. Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvordan fungerer Sonicare 9900 Prestige med appen?
Kan jeg bruge Sonicare 9900 Prestige med tandbøjle eller tandmodifikationer?
Hvordan oplades Sonicare 9900 Prestige-håndtaget på opladeenheden?
Hvor mange knapper er der på Sonicare 9900 Prestige?
Hvordan kan jeg sikkert bortskaffe batteriet fra min Sonicare 9900 Prestige-tandbørste?
Kan jeg synkronisere Sonicare-appen med Apple Health-appen?
I hvilke lande er Sonicare-appen tilgængelig?
Hvilke enheder er kompatible med Sonicare-appen/Sonicare for Kids-appen?
Hvordan fungerer tryksensoren på min Sonicare-tandbørste?
Hvilket børstehoved passer til min Sonicare-tandbørste?
Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg tryksensoren på min Sonicare?
Hvad betyder symbolerne på Phillips Sonicare-tandbørsten?
Hvilke børstetilstande har min Sonicare-tandbørste?
Kan jeg udskifte batteriet i min Sonicare-tandbørste?
Hvordan oplader jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvordan registrerer jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvordan skifter jeg intensitetsindstillinger på min Sonicare-tandbørste?
Hvordan rengør jeg min Philips Sonicare-tandbørste?
Hvordan tilknytter jeg min tandbørste til Sonicare-appen?