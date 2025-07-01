ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Supportwebsted

Philips-support

Hvordan kan jeg sikkert bortskaffe batteriet fra min Sonicare 9900 Prestige-tandbørste?

Det genopladelige batteri i din Sonicare 9900 Prestige-tandbørste kan ikke udskiftes. Hvis du kasserer din Sonicare 9900 Prestige-tandbørste, kan en kvalificeret fagmand fjerne batteriet for at genbruge det. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi ikke, at du selv forsøger at fjerne batteriet. 

Instruktioner til kvalificerede fagfolk om sikker fjernelse af det indbyggede batteri findes her..

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/12. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

Ofte stillede spørgsmål

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Leder du efter noget andet?

Se alle Philips Support-muligheder

Supportwebsted