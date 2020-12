Incredible Surround™ – forbedret lydoplevelse

Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørrer lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.