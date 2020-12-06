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Udgået
200V4QSBR/00
V-line
20 (19,53"/49,6 cm diag.)
Philips MVA LED-skærm bruger en avanceret vertikal multidomæne-tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold og ekstra levende og klare billeder. Standardkontoropgaver klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billede.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
hidkees
06/12/2020
Nederland
Bekræftet køber
Monitor van hoge kwaliteit.
De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.
Fordele
Scherp beeld.
Ulemper
Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.
Denne anmeldelse blev foretaget for 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Denne anmeldelse blev foretaget for 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Smart-reaktionstiden er den optimale værdi fra enten GtG-tests eller GtG-tests (BW).