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  • Energy Label Europe F
    Flotte LED-billeder i levende farver
  • Flotte LED-billeder i levende farver
  • Energy Label Europe F
    Flotte LED-billeder i levende farver
  • Flotte LED-billeder i levende farver

Udgået

LCD-skærm med LED-baggrundsbelysning

200V4QSBR/00

4
| (1) Anmeldelse
Flotte LED-billeder i levende farver
Nyd levende MVA LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med SmartControl Lite. Et rigtig godt valg!
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Flotte LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 20 (19,53"/49,6 cm diag.)

MVA-skærm giver brede betragtningsvinkler og dybe kontrastniveauer

MVA-skærm giver brede betragtningsvinkler og dybe kontrastniveauer

Philips MVA LED-skærm bruger en avanceret vertikal multidomæne-tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold og ekstra levende og klare billeder. Standardkontoropgaver klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billede.

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Lite

SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
3
2
1

06/12/2020

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Monitor van hoge kwaliteit.

De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.

Fordele

Scherp beeld.

Ulemper

Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.

Denne anmeldelse blev foretaget for 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Denne anmeldelse blev foretaget for 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Smart-reaktionstiden er den optimale værdi fra enten GtG-tests eller GtG-tests (BW).