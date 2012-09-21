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Udgået

LCD-skærm med LED-baggrundsbelysning

220V3LSB/00

4.5

| (15) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

Det er en fornøjelse at bruge denne attraktive, slanke skærm. Vigtige funktioner som SmartContrast, der sikrer varme, klare billeder, gør den til et godt valg!

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Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 55,9 cm (22")

Miljøvenligt display uden kviksølv

Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.

LED-teknologi med naturlige farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

Attraktivt, slankt og blankt design

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

15

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

2
1

21/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips led monitor 236v3lsb

VERY GOOD PICTURE QUALITY, VERY SMOOTH. WELL BUILT. HD PICTURE GREAT. IF YOU WANT A GOOD MONITOR, LOOK NO FURTHER.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 236V3LSB LED monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 236V3LSB LED monitor

12/05/2012

Deutschland

Deutschland

Top Monitor

Der Monitor ist super! Preis und Qualität stimmen. Auch der sehr niedrige Energieverbrauch ist sehr gut.Ich würde ihn immer wieder kaufen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V3LSB LED monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V3LSB LED monitor

08/11/2019

Italia

Italia

qualita' prodotto

ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 236V3LSB LED monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 236V3LSB LED monitor

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