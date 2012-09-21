Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Nyd fremragende LED-billeder i levende farver
Det er en fornøjelse at bruge denne attraktive, slanke skærm. Vigtige funktioner som SmartContrast, der sikrer varme, klare billeder, gør den til et godt valg!
V-line
55,9 cm (22")
Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
4.5
ud af 5
15
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
kgm83
21/09/2012
United Kingdom
philips led monitor 236v3lsb
VERY GOOD PICTURE QUALITY, VERY SMOOTH. WELL BUILT. HD PICTURE GREAT. IF YOU WANT A GOOD MONITOR, LOOK NO FURTHER.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 236V3LSB LED monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 236V3LSB LED monitor
micha07
12/05/2012
Deutschland
Top Monitor
Der Monitor ist super! Preis und Qualität stimmen. Auch der sehr niedrige Energieverbrauch ist sehr gut.Ich würde ihn immer wieder kaufen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V3LSB LED monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V3LSB LED monitor
08/11/2019
Italia
qualita' prodotto
ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 236V3LSB LED monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 236V3LSB LED monitor