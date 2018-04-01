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Udgået
223V5QSB6/00
Flotte LED-billeder i levende farver
Nyd levende LED-billeder med denne Philips-skærm. SmartControl Lite gør den til et rigtig godt valg!
V-line
21,5" (54,6 cm)
AH-IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med AH-IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.
3.3
ud af 5
3
Anmeldelser
Hyne
01/04/2018
Deutschland
Würde ich immer wieder kaufen
Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
σοτος
30/07/2019
Ελλάδα
μετρια πραγματα
η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις
Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
jonni5698
19/03/2020
Ελλάδα
Bekræftet køber
ΧΡΩΜΑ
KAKO XROMA DEN EXEI KALES RIUMISIS KAI KAKI ANALISI
Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Dato for brug 2019-02-19
Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Dato for brug 2019-02-19