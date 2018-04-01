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Udgået

LCD-skærm med SmartControl Lite

223V5QSB6/00

3.3

| (3) Anmeldelser

Flotte LED-billeder i levende farver

Nyd levende LED-billeder med denne Philips-skærm. SmartControl Lite gør den til et rigtig godt valg!

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Flotte LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 21,5" (54,6 cm)

AH-IPS-skærm giver fantastiske billeder med brede betragtningsvinkler

AH-IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med AH-IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet

SmartContrast giver fyldige sorte detaljer

SmartContrast giver fyldige sorte detaljer

SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

3

Anmeldelser

4
1

01/04/2018

Deutschland

Deutschland

Würde ich immer wieder kaufen

Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

30/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

μετρια πραγματα

η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις

Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

19/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

ΧΡΩΜΑ

KAKO XROMA DEN EXEI KALES RIUMISIS KAI KAKI ANALISI

Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Dato for brug 2019-02-19

Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Dato for brug 2019-02-19

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