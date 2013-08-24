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  • Elegant skærm, der forbedrer din billedoplevelse
  • Elegant skærm, der forbedrer din billedoplevelse
  • Elegant skærm, der forbedrer din billedoplevelse
  • Elegant skærm, der forbedrer din billedoplevelse

Udgået

LCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

227E4LSB/00

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Elegant skærm, der forbedrer din billedoplevelse
Oplev fantastiske LED-billeder med naturlige farver på denne elegante skærm med slankt design.
Se alle fordele

Elegant skærm, der forbedrer din billedoplevelse

  • E-line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD-skærm

LED-teknologi med naturlige farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

SmartImage Lite til forbedret LCD-filmoplevelse

SmartImage Lite er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det viste indhold på skærmen. Med udgangspunkt i det scenarie, som du vælger, forbedrer SmartImage Lite på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed på billeder og videoer, så du får en ultimativ synsoplevelse - det hele i realtid og med tryk på blot én knap.

Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Lite

SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

24/08/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

SUPER GERÄT! sehr empfehlenswert! Günstiger Einkauf per Versand im INTERNET hat prima funktioniert. Das Gerät hat meine Erwartungen voll erfüllt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

01/09/2013

Italia

Italia

prodotto eccelllente

ottimo prodotto lucentezza di alta qualità ottimo rapporto prezzo qualità

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

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  • Eksperttips og inspiration.