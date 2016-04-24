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Udgået
241P4QPYKES/00
P-line
24" (61 cm)
Full HD-skærm
PowerSensor er en indbygget "menneskedetektor", der udsender og modtager uskadelige infrarøde signaler for at bestemme, om en bruger er til stede. Sensoren reducerer automatisk skærmens lysstyrke, når brugeren fjerner sig fra skrivebordet, hvilket reducerer energiomkostningerne med op til 80 % og forlænger skærmens levetid
Philips AMVA LED-skærm bruger en avanceret multidomæne vertikal tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold, hvilket giver ekstra levende og klare billeder. Standardkontorfunktioner klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billeder selv i 90 graders pivottilstand
Indbygget webkamera og mikrofon giver dig mulighed for at se og kommunikere med dine kolleger og kunder. Denne simple løsning giver dig mulighed for at samarbejde og dele, mens du sparer på vigtige tids- og rejserelaterede omkostninger.
3.8
ud af 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Zoks99
24/04/2016
Sverige
Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!
En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning
Hundi
26/06/2012
Deutschland
Alles passt - Design und Bedienung
Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Catz
23/04/2013
France
bon écran, logiciels fournis médiocres
Après un réglage de la luminosité, l'écran s'est montré bien adapté pour mon usage polyvalent : films, internet et bureautique, qques jeux, photo... ce sont ces caractéristiques polyvalentes ainsi que la connectique relativement complète (sauf l'HDMI), qui m'ont incitée à acheter cet écran. Pas de déception de ce côté là. Côté logiciels fournis : le driver disponible sur le CD était obsolète, et le lien fourni pour la màj non fonctionnel non plus ; le smart image n'est pas compatible avec ma carte graphique (Geforce GTX 660). Déception aussi du côté de la fonction économie d'énergie qui m'intéressait (power sensor): sa mise en route affiche une inscription au milieu de l'écran qui persiste, puis l'écran devient noir après une étape de baisse de luminosité. J'aurai aimé pouvoir régler ces différentes étapes (moins de luminosité uniquement et pas d'inscription) afin de pouvoir conserver le défilement de mon fond d'écran. Seule la sensibilité du détecteur de présence est réglable : dommage car l'idée de base était bonne.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
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