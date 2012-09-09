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Udgået
248X3LFHSB/00
LightFrame 2™
23,6"/60 cm
Med den unikke LightFrame-teknologi fortsætter Philips en lang tradition for at gøre meningsfuld brug af nyskabelser. LightFrame-teknologi er baseret på den videnskabelige læresætning, at blåt lys, der passerer gennem øjets tredje receptor, opfrisker dit biologiske ur, gør dig energisk og giver dig en større følelse af velvære. Ved at bruge specialudviklede, eksklusive materialer udsender Philips LightFrame-skærmen en særlig bølgelængde af blåt lys fra rammen, som hjælper med at reducere træthed i øjnene og forbedre din koncentration selv efter lange perioder foran skærmen.
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!
4.4
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
AndreasMuller
09/09/2012
Deutschland
Super zum arbeiten und programmieren...
Der perfekte Monitor zum arbeiten und programmieren. Hilft den Augen mit einem super Bild, auch PDF-Dateien sind lange ohne Ermüdung lesbar :)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bubu51
25/04/2014
France
Pourquoi chercher ailleurs?
Changement radical de mon vieux moniteur agé de 15 ans. Disign agréable, j'ai apprécié le contour lumineux. Temps de réponse - rendu des couleurs - belle image - les différents modes de réglages. Bref un achat sans regret.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Dingflofbips
17/05/2013
Nederland
Fijne monitor
Ik weet niet of het wetenschappelijk is bewezen, maar de blauwe rand geeft een prettig gevoel bij het werken. Ook geeft het de monitor een mooie science fiction uitstraling wat ik zelf wel leuk vind. Het beeld is scherp en heeft mooi contrast. Is overigens via presets of handmatig verder naar smaak aan te passen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting