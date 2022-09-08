DisplayPort leverer stor båndbredde, som giver ekstra fine billeder

DisplayPort er et digitalt link fra PC til skærm uden konvertering. Det har højere ydeevne end DVI-standard og kan understøtte kabler på op til 15 meter og dataoverførsel på 10,8 Gbps/sek. Med denne høje ydeevne og nul forsinkelse får du de hurtigste billedbehandlings- og opdateringstider, hvilket gør DisplayPort til det bedste valg - ikke kun til almindelig kontor- og hjemmebrug, men også til krævende spil og film, videoredigering m.m. Der er også tænkt på driftskompatibilitet via brug af flere forskellige adaptere.