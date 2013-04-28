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Udgået
E-line
27" (68,6 cm)
Full HD-skærm
Philips AMVA LED-skærm bruger en avanceret multidomæne vertikal tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold, hvilket giver ekstra levende og klare billeder. Standardkontorfunktioner klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billeder selv i 90 graders pivottilstand
Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.
En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface) Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).
4.5
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
jck85
28/04/2013
France
Globalement, un très bon produit
Lors de l'installation j'ai dû avoir recours à l'assistance en ligne pour régler un problème de dimension de l'image (présence de bandes noires tout autour de l'écran) : intervention rapide et efficace et problème résolu ! Sa plus grande qualité : l'image, superbe ... et la dimension de l'écran bien sûr, très confortable !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
cipudduzza
23/01/2013
Italia
Abbagliante
Le immagini sono luminosissime e blillanti. Bellissimi contrasti. Non ti fa rimpiangere il tubo catodico
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Chrizzly
03/06/2012
Deutschland
Erster Bildschirm der meine Anforderungen erfüllt.
Das Produkt hat dank seines AMVA-Panels einen super Blickwinkel.Zwar schliert das Bild etwas, doch das ist zu verkraften, denn das wird durch guter Kontrast und super Bildqualität wet gemacht. Auch die Größe überzeugt für den attraktiven Preis. Nach einem Asus VS248h, welcher 3 mal fehler aufwies und einem Dell u2312hm, das erkenntliche Lichthöfe hatte und zusätzlich Kontrastarm war, ganz zu schweigen vom bekannten "IPS-Glitzern", hab ich mich für diesen Philips entschieden und dieser stellte mich erst zufrieden!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273E3QHSB AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273E3QHSB AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung