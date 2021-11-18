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Udgået
Fantastiske farver, den ultimative biografoplevelse
Få en ægte biografoplevelse med Philips' buede skærme. Den 32" buede E line-skærm giver en virkelig medrivende oplevelse med utrolig Full HD-billedkvalitet. Ultra Wide-Color-teknologi giver farvekvalitet, der vækker billederne til live!
E Line
32 (31,5" / 80 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.
DisplayPort er et digitalt link fra PC til skærm uden konvertering. Det har højere ydeevne end DVI-standard og kan understøtte kabler på op til 15 meter og dataoverførsel på 10,8 Gbps/sek. Med denne høje ydeevne og nul forsinkelse får du de hurtigste billedbehandlings- og opdateringstider, hvilket gør DisplayPort til det bedste valg - ikke kun til almindelig kontor- og hjemmebrug, men også til krævende spil og film, videoredigering m.m. Der er også tænkt på driftskompatibilitet via brug af flere forskellige adaptere.
Spil bør ikke være et valg mellem usammenhængende gameplay eller ødelagte billeder. Med den nye Philips-skærm behøver det heller ikke at være sådan. Opnå flydende effektivitet uden artefakter ved stort set alle billedhastigheder med AMD FreeSync™-teknologi, nem og hurtig opdatering og ekstremt hurtige svartider.
4.2
ud af 5
59
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Jordon8636
18/11/2021
United Kingdom
Perfect monitor
Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
edddddd
02/10/2021
United Kingdom
Love it
I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Dato for brug 2020-10-02
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Dato for brug 2020-10-02
The Earl
24/02/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent product
This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Dato for brug 2020-01-24
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Dato for brug 2020-01-24
Radius for displaykrumningens bue i mm
Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.