Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet

Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' måde at gøre forretning på. Philips-TV er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores EcoDesign-principper, som har til formål at minimere den samlede indvirkning på miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og større genanvendelighed. Philips-TV har også et specielt kabinet fremstillet af brandhæmmende materiale. Uafhængige test udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle gange kan gøre brande, der er opstået som følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil Philips-TV ikke forværre branden.