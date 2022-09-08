Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Philips-radiosystemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til dit yndlingsradioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.