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Udgået

Clockradio

AJ4000/05

Oplad din mobiltelefon, mens du sover

Start dagen med ny energi med denne clockradio. Den oplader din mobiltelefon og USB-enhed på samme tid, så du aldrig løber tør for strøm. Alarmen kan indstilles til at anvende radio eller summetone, mens den dobbelte alarm giver dig to vækningstidspunkter

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med indbygget mikro-USB-kabel

Oplad din mobiltelefon, mens du sover

  • Oplad mobiltelefon og USB-enhed

Oplad en anden USB-enhed via indbygget USB-hub

Det er almindeligt at have mere end én USB-enhed derhjemme nu til dags. Enheder som f.eks. kameraer, spilenheder, mobiltelefoner og bærbare musikafspillere oplades almindeligvis via USB. Om nødvendigt kan du bruge en omformer sammen med mikro- og mini USB-stik, så endnu flere af dine apparater kan oplades med den anden USB-hub på radioen.

Oplad din mobiltelefon via indbygget mikro USB-kabel

Vågn op bevæbnet med en fuldt opladet telefon. Denne Philips-clockradio leveres med et indbygget mikro-USB-kabel, der er tilsluttet til bagsiden. Det giver dig adgang til en oplader, der altid er der. Der er ingen ekstra tilslutninger at foretage, ingen kabler du kan miste. Nu kan du holde din telefon ved siden af dig, mens du sover, og oplade den på samme tid. Det er tydeligt, at Philips forstår dig.

Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Philips-radiosystemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til dit yndlingsradioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

Tekniske specifikationer

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