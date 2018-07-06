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Udgået

Mikromusiksystem

BTM2056/12

3.9

| (14) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

Lyd der passer til dit hjem

Lad din bærbare musik spille videre derhjemme. Dette Philips-mikromusiksystem har direkte USB-tilslutning og MP3 Link. Selv med trådløs musikstreaming via Bluetooth giver dette lydsystem dig problemfri musikalsk nydelse.

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Besat af lyd

Lyd der passer til dit hjem

  • Bluetooth

Motordrevet glidende dør på fronten tilføjer stil og elegance

Motordrevet glidende dør på fronten tilføjer stil og elegance

En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgengivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.

Kan monteres på væggen for fleksibel placering

Kan monteres på væggen for fleksibel placering

Dit lydsystem fra Philips udgør den perfekte kombination af et slankt og fleksibelt design og er intelligent designet til at passe perfekt ind i din stue. Det nederste af lydsystemet er en holder, så systemet kan stå sikkert og pænt på enhver hylde eller ethvert skab. Hvis du vægmonterer systemet, får du samme fleksibilitet som med den fritstående holder.

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Tekniske specifikationer

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3.9

ud af 5

14

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

3

06/07/2018

France

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tres bonne

la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre

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Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2056 Microchaîne

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12/07/2013

France

France

très bon appareil

super et efficace à recommander pour tout le monde

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12/07/2013

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Bekræftet køber

très bon appareil

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