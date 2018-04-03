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Udgået
Hi-Fi-stereolyd, der passer til dit hjem
Tilslut op til to Bluetooth-enheder samtidigt, eller brug direkte USB, og tilpas din lyd med digital lydkontrol. Tilslut alle musikenheder via lydindgangen, så der pustes nyt liv i din musik. Alt sammen i et tyndt, kompakt og vægmonterbart design.
Bluetooth®
Med MULTIPAIR
Lydtransmission med trådløs Bluetooth® bliver mere og mere almindeligt for lydsystemer, men de fleste systemer, der er kompatible med Bluetooth®, gør det kun muligt at parre én enhed ad gangen. Parring af flere enheder lader dig parre op til tre enheder og lynhurtigt skifte mellem dem.
Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil. Det kompakte sæt passer ind i alle rum pga. dets slanke design og størrelse.
MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
4.2
ud af 5
16
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Tounet
03/04/2018
Suisse
Je suis content
J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2460 Microchaîne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2460 Microchaîne
Ferogi
26/12/2017
España
Exactamente lo que necesitaba
Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2460 Microcadena
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2460 Microcadena
Nicolatrn
21/07/2017
Italia
Bekræftet køber
Ottimo prodotto, suono buono
Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2460 Sistema musicale micro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2460 Sistema musicale micro