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Udgået

Mikromusiksystem

BTM2460/12

4.2

| (16) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt

Hi-Fi-stereolyd, der passer til dit hjem

Tilslut op til to Bluetooth-enheder samtidigt, eller brug direkte USB, og tilpas din lyd med digital lydkontrol. Tilslut alle musikenheder via lydindgangen, så der pustes nyt liv i din musik. Alt sammen i et tyndt, kompakt og vægmonterbart design.

Se alle fordele

Hi-Fi-stereolyd, der passer til dit hjem

  • Bluetooth®

  • Med MULTIPAIR

Stream musik over Bluetooth® med parring af flere enheder

Stream musik over Bluetooth® med parring af flere enheder

Lydtransmission med trådløs Bluetooth® bliver mere og mere almindeligt for lydsystemer, men de fleste systemer, der er kompatible med Bluetooth®, gør det kun muligt at parre én enhed ad gangen. Parring af flere enheder lader dig parre op til tre enheder og lynhurtigt skifte mellem dem.

Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil

Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil. Det kompakte sæt passer ind i alle rum pga. dets slanke design og størrelse.

Lydindgang til bærbar musikafspilning

Lydindgang til bærbar musikafspilning

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

16

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

2
1

03/04/2018

Suisse

Suisse

Je suis content

J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2460 Microchaîne

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2460 Microchaîne

26/12/2017

España

España

Exactamente lo que necesitaba

Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2460 Microcadena

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2460 Microcadena

21/07/2017

Italia

Italia

Bekræftet køber

Ottimo prodotto, suono buono

Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2460 Sistema musicale micro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM2460 Sistema musicale micro

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