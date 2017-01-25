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Udgået
BTM5120B/12
Slap af med fantastisk musik
Philips-mikromusiksystemet understøtter Bluetooth®-streaming til flere enheder, MP3-afspilning via direkte USB og lydindgang til andre systemer. Kraftfulde højttalere med opskalerede basrør forstærker din hjemmebiografoplevelse.
100 W
Bluetooth®
Med MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
Lydtransmission med trådløs Bluetooth® bliver mere og mere almindeligt for lydsystemer, men de fleste systemer, der er kompatible med Bluetooth®, gør det kun muligt at parre én enhed ad gangen. Parring af flere enheder lader dig parre op til tre enheder og lynhurtigt skifte mellem dem.
Et kammer bag højttalerdriveren, som leder luft til akustisk indstillede ventilationsåbninger, der er indbygget i højttaleren, giver bastonerne en mere kraftig, realistisk lyd.
Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.
3.5
ud af 5
2
Anmeldelser
Plattein
25/01/2017
Österreich
Bekræftet køber
Ein brauchbares Gerät
Die in zahlreichen Sprachen beigepackte Schnell-Anleitung ist nicht nur wenig aussagekräftigt sondern eher unbrauchbar. Die Inbetriebnahme war uns erst möglich, nachdem wir das Benutzerhandbuch aus dem Internet heruntergeladen hatten.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM5120B Mini Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM5120B Mini Stereoanlage
Fanch56780
06/09/2016
France
beau design
beau design mais je ne comprends pas où sont les 100 watts RMS annoncés avec une consommation d'énergie de 35 watts maximun ?
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM5120B Microchaîne
Denne anmeldelse blev foretaget for BTM5120B Microchaîne