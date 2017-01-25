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Udgået

Mikromusiksystem

BTM5120B/12

3.5

| (2) Anmeldelser

Slap af med fantastisk musik

Philips-mikromusiksystemet understøtter Bluetooth®-streaming til flere enheder, MP3-afspilning via direkte USB og lydindgang til andre systemer. Kraftfulde højttalere med opskalerede basrør forstærker din hjemmebiografoplevelse.

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Slap af med fantastisk musik

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • Med MULTIPAIR

  • CD, MP3-CD, USB Direct, FM

Stream musik over Bluetooth® med parring af flere enheder

Stream musik over Bluetooth® med parring af flere enheder

Lydtransmission med trådløs Bluetooth® bliver mere og mere almindeligt for lydsystemer, men de fleste systemer, der er kompatible med Bluetooth®, gør det kun muligt at parre én enhed ad gangen. Parring af flere enheder lader dig parre op til tre enheder og lynhurtigt skifte mellem dem.

Basreflekshøjttalere giver dyb og kraftig bas

Et kammer bag højttalerdriveren, som leder luft til akustisk indstillede ventilationsåbninger, der er indbygget i højttaleren, giver bastonerne en mere kraftig, realistisk lyd.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning

Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

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3.5

ud af 5

2

Anmeldelser

5
2
1

25/01/2017

Österreich

Österreich

Bekræftet køber

Ein brauchbares Gerät

Die in zahlreichen Sprachen beigepackte Schnell-Anleitung ist nicht nur wenig aussagekräftigt sondern eher unbrauchbar. Die Inbetriebnahme war uns erst möglich, nachdem wir das Benutzerhandbuch aus dem Internet heruntergeladen hatten.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM5120B Mini Stereoanlage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM5120B Mini Stereoanlage

06/09/2016

France

France

beau design

beau design mais je ne comprends pas où sont les 100 watts RMS annoncés avec une consommation d'énergie de 35 watts maximun ?

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM5120B Microchaîne

Denne anmeldelse blev foretaget for BTM5120B Microchaîne

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