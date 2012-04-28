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Udgået
Optag og del gode stunder i HD-kvalitet
Philips-videokameraet i lommestørrelse optager video ved et tryk på en knap! Genoplev magiske øjeblikke i HD-kvalitet ved at dele dem på TV eller online. Et integreret USB-stik forbinder uden problemer videokameraet med din PC/Mac.
Optag videoer i high definition (720p), og nyd dem i samme kvalitet som TV-udsendelser i HD. "720" henviser til skærmopløsningen - antallet af horisontale linjer på skærmen. "P" står for progressiv scanning, eller den fortløbende fremstilling af linjer på hvert billede. 720p giver en videokvalitet, der er bedre end på typiske mobiltelefoner og digitale kameraer. Derudover bruger Philips' videokamera det samme videoformat som Blu-ray-afspillere og -diske – H.264. Dette meget sofistikerede format leverer en fantastisk HD-billedkvalitet, så du kan nyde krystalklare minder på video.
Gå aldrig glip af et fantastisk øjeblik igen. Med den hurtige opstartstid på videokameraet fra Philips kan du gå i gang med at optage med det samme. Takket være adskillige avancerede funktioner, som hurtig processor og dedikeret signalbehandling, tager det kun to sekunder at starte videokameraet fra Philips. Knapperne er designet med tanke på enkelthed, så du bare skal trykke på én knap for at starte med at filme i high definition. Med videokameraet fra Philips er du altid klar til at indfange overraskende begivenheder uden at gå glip af noget.
Med den indbyggede Windows-software kan du offentliggøre dine film på websteder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en avanceret komprimeringsteknik, HD-videoformatet (H.264), der anvendes af videokameraet fra Philips, genereres mindre filer end dem på almindelige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem hurtigere! Disse filer kan også anvendes af andre programmer som iPhoto og Windows Movie Maker.
4.6
ud af 5
10
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Kailas
28/04/2012
United Kingdom
CAM100BU is perfect
Very nice pocket camcoder ever seen, good battery backup, performance and video quality.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100BU HD camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100BU HD camcorder
cam100
10/02/2012
United Kingdom
Recommended
If you want a night cam you should buy this cam and not cam102 as it has a much better lens, see the specifications.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100BU HD camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100BU HD camcorder
zabou59
16/10/2011
France
Objet beau, d'une qualité excellente et très simple à utiliser
Objet beau, d'une qualité excellente et très simple à utiliser
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100BU Caméra HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100BU Caméra HD