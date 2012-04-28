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Udgået

HD-videokamera

CAM100BU/00

4.6

| (10) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Optag og del gode stunder i HD-kvalitet

Philips-videokameraet i lommestørrelse optager video ved et tryk på en knap! Genoplev magiske øjeblikke i HD-kvalitet ved at dele dem på TV eller online. Et integreret USB-stik forbinder uden problemer videokameraet med din PC/Mac.

Se alle fordele

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Optag og del gode stunder i HD-kvalitet

Optag videoer i krystalklar high definition (720p)

Optag videoer i krystalklar high definition (720p)

Optag videoer i high definition (720p), og nyd dem i samme kvalitet som TV-udsendelser i HD. "720" henviser til skærmopløsningen - antallet af horisontale linjer på skærmen. "P" står for progressiv scanning, eller den fortløbende fremstilling af linjer på hvert billede. 720p giver en videokvalitet, der er bedre end på typiske mobiltelefoner og digitale kameraer. Derudover bruger Philips' videokamera det samme videoformat som Blu-ray-afspillere og -diske – H.264. Dette meget sofistikerede format leverer en fantastisk HD-billedkvalitet, så du kan nyde krystalklare minder på video.

Betjening med én knap, så du hurtigt kan indfange øjeblikket

Betjening med én knap, så du hurtigt kan indfange øjeblikket

Gå aldrig glip af et fantastisk øjeblik igen. Med den hurtige opstartstid på videokameraet fra Philips kan du gå i gang med at optage med det samme. Takket være adskillige avancerede funktioner, som hurtig processor og dedikeret signalbehandling, tager det kun to sekunder at starte videokameraet fra Philips. Knapperne er designet med tanke på enkelthed, så du bare skal trykke på én knap for at starte med at filme i high definition. Med videokameraet fra Philips er du altid klar til at indfange overraskende begivenheder uden at gå glip af noget.

Hurtig deling til e-mail og offentliggørelse på Facebook/YouTube

Hurtig deling til e-mail og offentliggørelse på Facebook/YouTube

Med den indbyggede Windows-software kan du offentliggøre dine film på websteder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en avanceret komprimeringsteknik, HD-videoformatet (H.264), der anvendes af videokameraet fra Philips, genereres mindre filer end dem på almindelige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem hurtigere! Disse filer kan også anvendes af andre programmer som iPhoto og Windows Movie Maker.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

10

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

28/04/2012

United Kingdom

United Kingdom

CAM100BU is perfect

Very nice pocket camcoder ever seen, good battery backup, performance and video quality.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100BU HD camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100BU HD camcorder

10/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Recommended

If you want a night cam you should buy this cam and not cam102 as it has a much better lens, see the specifications.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100BU HD camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100BU HD camcorder

16/10/2011

France

France

Objet beau, d'une qualité excellente et très simple à utiliser

Objet beau, d'une qualité excellente et très simple à utiliser

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100BU Caméra HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM100BU Caméra HD

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