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5000 Series Dampstrygejern
Udgået
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Important Information Manual Philips 5000 Series Steam iron
Alle (2)
Hvordan afkalker jeg mit Philips-dampstrygejern?
Hvordan renser jeg vandtanken på mit Philips-dampstrygejern?
Mit Philips dampstrygejern bliver ikke opvarmet
Indikatoren for strygejernet er klar på Philips-strygejernet blinker
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