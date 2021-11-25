Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
Få den perfekte espresso og cappuccino fra friske bønner takket være 100 % keramiske kværne, og vælg styrke, temperatur og varighed på det intuitive display. Du får din varme cappuccino med ét tryk takket være den integrerede mælkekande.
5 drikke
Integreret mælkekande
Sort
AquaClean
Ved at udskifte filteret, når maskinen beder dig om det, behøver du ikke at afkalke maskinen indtil op til 5000 kopper* og kan nyde klart og renset vand.
Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din fuldautomatiske espressomaskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!
Nyd supercremet cappuccino med perfekt temperatur på den nemmest mulige måde. Hæld blot mælken i kanden, slut maskinen til stikkontakten, og vælg din foretrukne drik. Uanset om det er en cappuccino eller opskummet mælk, serveres den færdige drik på få sekunder i en stænkfri strøm ved den ideelle temperatur.
4.2
ud af 5
85
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Puschilein
25/11/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Super einfache Bedienung
Die Bedienung ist sehr einfach, der Kaffee schmeckt hervorragend, ist schön heiß und auch der Cappuccino lässt sich ganz einfach machen. Ob Kaffeebohnen frisch in der Maschine gemahlen oder Pulverkaffee direkt frisch aufgebrüht, alles super lecker und schnell gemacht
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series EP3550 Kaffeevollautomat - Refurbished
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series EP3550 Kaffeevollautomat - Refurbished
Puschi
27/06/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Sämtliche Funktionen einfach und schnell
Die Handhabung ist einfach und gut beschrieben. Der Kaffee schmeckt super und auch das Milchaufschäumen funktioniert wunderbar.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series EP3550 Kaffeevollautomat - Refurbished
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series EP3550 Kaffeevollautomat - Refurbished
jankee1202
25/09/2019
Deutschland
Bekræftet køber
Unschlagbares Preis-Leistung-Verhältnis
Ich habe den Vollautomaten vor 4 Wochen als B-Ware gekauft und bin total begeistert. Bedienung ist einfach und die tägliche Reinigung ist schnell erledigt. Das schafft sogar meine 10jährige Tochter. Gut es gibt Kleinigkeiten, die man sich noch wünschen könnte... Aber ganz ehrlich: für den Preis kann man jetzt wirklich nicht meckern! Der Milchschaum ist ein Traum und mit ein bisschen Phantasie kann man sich super leckere Kaffee-Variationen zaubern. Klare Kaufempfehlung!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 Series EP3550/00 Kaffeevollautomaten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 Series EP3550/00 Kaffeevollautomaten
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.