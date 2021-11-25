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  • Standard Product Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines

Udgået

3100 SeriesFuldautomatiske espressomaskiner

EP3550/00

4.2

| (85) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt

Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde

Få den perfekte espresso og cappuccino fra friske bønner takket være 100 % keramiske kværne, og vælg styrke, temperatur og varighed på det intuitive display. Du får din varme cappuccino med ét tryk takket være den integrerede mælkekande.

Se alle fordele

Nyd op til 5000 kopper* kaffe uden afkalkning

Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde

  • 5 drikke

  • Integreret mælkekande

  • Sort

  • AquaClean

Op til 5.000 kopper * uden afkalkning takket være AquaClean

Op til 5.000 kopper * uden afkalkning takket være AquaClean

Ved at udskifte filteret, når maskinen beder dig om det, behøver du ikke at afkalke maskinen indtil op til 5000 kopper* og kan nyde klart og renset vand.

Du har 5 slags kaffe lige ved hånden, herunder cappuccino

Du har 5 slags kaffe lige ved hånden, herunder cappuccino

Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din fuldautomatiske espressomaskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!

Cremet cappuccino med ét tryk med den integrerede mælkekande

Cremet cappuccino med ét tryk med den integrerede mælkekande

Nyd supercremet cappuccino med perfekt temperatur på den nemmest mulige måde. Hæld blot mælken i kanden, slut maskinen til stikkontakten, og vælg din foretrukne drik. Uanset om det er en cappuccino eller opskummet mælk, serveres den færdige drik på få sekunder i en stænkfri strøm ved den ideelle temperatur.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

85

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

25/11/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Super einfache Bedienung

Die Bedienung ist sehr einfach, der Kaffee schmeckt hervorragend, ist schön heiß und auch der Cappuccino lässt sich ganz einfach machen. Ob Kaffeebohnen frisch in der Maschine gemahlen oder Pulverkaffee direkt frisch aufgebrüht, alles super lecker und schnell gemacht

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series EP3550 Kaffeevollautomat - Refurbished

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series EP3550 Kaffeevollautomat - Refurbished

27/06/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Sämtliche Funktionen einfach und schnell

Die Handhabung ist einfach und gut beschrieben. Der Kaffee schmeckt super und auch das Milchaufschäumen funktioniert wunderbar.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series EP3550 Kaffeevollautomat - Refurbished

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 series EP3550 Kaffeevollautomat - Refurbished

25/09/2019

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Unschlagbares Preis-Leistung-Verhältnis

Ich habe den Vollautomaten vor 4 Wochen als B-Ware gekauft und bin total begeistert. Bedienung ist einfach und die tägliche Reinigung ist schnell erledigt. Das schafft sogar meine 10jährige Tochter. Gut es gibt Kleinigkeiten, die man sich noch wünschen könnte... Aber ganz ehrlich: für den Preis kann man jetzt wirklich nicht meckern! Der Milchschaum ist ein Traum und mit ein bisschen Phantasie kann man sich super leckere Kaffee-Variationen zaubern. Klare Kaufempfehlung!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 Series EP3550/00 Kaffeevollautomaten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3100 Series EP3550/00 Kaffeevollautomaten

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.