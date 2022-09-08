ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

        Udgået

        USB-flashdrev

        FM32FD170B/00

        Lille, let, til brug overalt

        Nem brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en MOTION Edition gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.

        Se alle fordele

        Hurtig udveksling af filer!

        Lille, let, til brug overalt

        • 32 GB

        • Motion Edition 2.0

        Brugervenlig emballage, der er nem at åbne

        Markeringerne og perforeringen på emballagen viser dig den bedste måde at åbne den på, så du får hurtig adgang til dit USB-stik uden problemer.

        Smart, farverigt design

        Vælg din smarte farve, lyserød, ultraviolet lille, absintgrøn eller elektrisk blå, for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere

        Aktivitetsindikatoren lyser op, når du kopierer filer

        En behagelig LED-indikator viser dig, at drevet er korrekt tilsluttet og fungerer, og det blinker hurtigere, når du kopierer filer til eller fra hukommelsen.

        Tekniske specifikationer

        Få support til dette produkt

        Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

        Anmeldelser

        Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

        • Registrer dig og få 75kr. rabat
        • Tidlig adgang til udsalg.
        • Tips om sund livsstil.
        • Eksperttips og inspiration.

        Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

        • Registrer dig og få 75kr. rabat
        • Tidlig adgang til udsalg.
        • Tips om sund livsstil.
        • Eksperttips og inspiration.